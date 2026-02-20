ریکاردو ساپینتو اخراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر در بیانیه باشگاه استقلال آمده است: باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال از زحمات آقای ریکاردو ساپینتو، سرمربی پیشین تیم فوتبال بزرگسالان تقدیر به عمل می‌آورد و اعلام می‌دارد این همکاری به پایان رسیده است.

باشگاه در آغاز این مسیر با تأمین درخواست‌های فنی و اجرایی ایشان و شکل‌گیری ترکیب تیم بر اساس نظر سرمربی،حمایت کامل خود را به عمل آورد.

با این حال نتایج کسب‌شده با جایگاه باشگاه استقلال همخوانی نداشت. حذف از رقابت‌های آسیایی که ازاولویت‌های اصلی فصل بود، نارضایتی هواداران و مدیریت باشگاه را در پی داشت و چشم‌انداز روشنی برای بهبود درادامه مسابقات داخلی دیده نمی‌شد.

همچنین ایجاد برخی چالش‌های ارتباطی غیر متعارف از سوی کادر فنی در ایجاد تقابل با مدیریت، تداوم همکاری را با دشواری مواجه ساخت. لذا هیئت‌مدیره در راستای صیانت از منافع و جایگاه باشگاه و خواست هواداران، تصمیم به پایان این همکاری گرفت.

باشگاه استقلال ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان، تأکید می‌کند با تمام توان در مسیر تقویت تیم و تحقق خواسته‌های هواداران گام برخواهد داشت.

روند انتخاب سرمربی جدید متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.