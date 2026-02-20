۱ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۰۱

با اعلام باشگاه استقلال؛

ریکاردو ساپینتو اخراج شد

باشگاه استقلال پس از کسب نتایج تیم فوتبال این باشگاه در لیگ برتر و مهمتر از آن حذف از لیگ قهرمانان آسیا با سرمربی پرتغالی از پایان همکاری با ریکاردو ساپینتو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر در بیانیه باشگاه استقلال آمده است: باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال از زحمات آقای ریکاردو ساپینتو، سرمربی پیشین تیم فوتبال بزرگسالان تقدیر به عمل می‌آورد و اعلام می‌دارد این همکاری به پایان رسیده است.

باشگاه در آغاز این مسیر با تأمین درخواست‌های فنی و اجرایی ایشان و شکل‌گیری ترکیب تیم بر اساس نظر سرمربی،حمایت کامل خود را به عمل آورد.

با این حال نتایج کسب‌شده با جایگاه باشگاه استقلال همخوانی نداشت. حذف از رقابت‌های آسیایی که ازاولویت‌های اصلی فصل بود، نارضایتی هواداران و مدیریت باشگاه را در پی داشت و چشم‌انداز روشنی برای بهبود درادامه مسابقات داخلی دیده نمی‌شد.

همچنین ایجاد برخی چالش‌های ارتباطی غیر متعارف از سوی کادر فنی در ایجاد تقابل با مدیریت، تداوم همکاری را با دشواری مواجه ساخت. لذا هیئت‌مدیره در راستای صیانت از منافع و جایگاه باشگاه و خواست هواداران، تصمیم به پایان این همکاری گرفت.

باشگاه استقلال ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان، تأکید می‌کند با تمام توان در مسیر تقویت تیم و تحقق خواسته‌های هواداران گام برخواهد داشت.

روند انتخاب سرمربی جدید متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.

    • گوزانی IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      برنده این وسط دلال های مربوطه هستند
    • رضا DE ۰۷:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      تصمیم احمقانه‌ای بود. استقلال با وجود دو بازی کمتر تنها یک امتیاز با صدر جدول فاصله دارد و در کورس قهرمانی است.
    • ناصر IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      اشتباه محض هست میخواهند استقلال قهرمان نشه

