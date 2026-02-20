  1. استانها
  2. سمنان
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۴۰

هجدهمین نمایشگاه کتاب سمنان آغاز به کار کرد؛ حضور ۱۵۰ ناشر کشوری

هجدهمین نمایشگاه کتاب سمنان آغاز به کار کرد؛ حضور ۱۵۰ ناشر کشوری

سمنان-هجدهمین نمایشگاه کتاب و سومین نمایشگاه قرآن و عترت استان سمنان باحضور ۱۵۰ ناشر کشوری در حالی گشایش یافت که برگزاری شب‌شعر، رونمایی کتاب و برنامه‌های قرآنی از جمله برنامه‌های هر شب است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه کتاب و قرآن سمنان شامگاه جمعه با حضور جمعی از مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی در سالن ورزشی غدیر سمنان آغاز به کار کرد.

مدیرکل تبلیغ و ترویج امور قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده ولی فقیه در استان سمنان و جمعی از مدیران ارشد استان سمنان در این مراسم حضور داشتند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در مراسم افتتاحیه این رویداد با حضور ناشران کشوری و استانی گفت: این رویداد هجدهمین نمایشگاه کتاب و سومین نمایشگاه قرآن و عترت استان سمنان خواهد بود که از امروز افتتاح می شود.

سید رسول موسوی نژادیان با بیان اینکه این نمایشگاه تا هشتم اسفند ۱۴۰۴ برپا است، تاکید کرد: ۱۵۰ ناشر کشوری در این رویداد حضور دارند.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه صبح ها و عصرها به روی علاقمندان باز است، تاکید کرد: صبح ها هشت الی ۱۴ و عصر ها ۱۶ الی ۲۲ زمان کاری نمایشگاه کتاب سمنان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان همچنین گفت: همه شب از ساعت ۲۰ الی ۲۲ رویدادهای جانبی نمایشگاه کتاب از جمله رونمایی کتاب، شب شعر، برنامه های قرآنی و ویژه برنامه های ماه رمضان برگزار می شود.

کد خبر 6754803

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها