هجدهمین نمایشگاه کتاب سمنان آغاز به کار کرد؛ حضور ۱۵۰ ناشر کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه کتاب و قرآن سمنان شامگاه جمعه با حضور جمعی از مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی در سالن ورزشی غدیر سمنان آغاز به کار کرد.

مدیرکل تبلیغ و ترویج امور قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده ولی فقیه در استان سمنان و جمعی از مدیران ارشد استان سمنان در این مراسم حضور داشتند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در مراسم افتتاحیه این رویداد با حضور ناشران کشوری و استانی گفت: این رویداد هجدهمین نمایشگاه کتاب و سومین نمایشگاه قرآن و عترت استان سمنان خواهد بود که از امروز افتتاح می شود.

سید رسول موسوی نژادیان با بیان اینکه این نمایشگاه تا هشتم اسفند ۱۴۰۴ برپا است، تاکید کرد: ۱۵۰ ناشر کشوری در این رویداد حضور دارند.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه صبح ها و عصرها به روی علاقمندان باز است، تاکید کرد: صبح ها هشت الی ۱۴ و عصر ها ۱۶ الی ۲۲ زمان کاری نمایشگاه کتاب سمنان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان همچنین گفت: همه شب از ساعت ۲۰ الی ۲۲ رویدادهای جانبی نمایشگاه کتاب از جمله رونمایی کتاب، شب شعر، برنامه های قرآنی و ویژه برنامه های ماه رمضان برگزار می شود.