به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محسنی شامگاه جمعه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به ثبت‌نام غیرحضوری و الکترونیکی شوراهای اسلامی روستاها تا ساعت ۲۲ امشب اظهار کرد: تا ساعت ۲۰ امروز، ۱۴۳۷۵ داوطلب در استان ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۲۱۶ نفر زن و ۱۳۱۵۹ نفر مرد هستند.

وی درباره سطح تحصیلات داوطلبان افزود: ۷۹۵۴ نفر زیر دیپلم، ۳۵۷۶ نفر دیپلم، ۷۶۰ نفر کاردانی، ۱۶۹۸ نفر کارشناسی، ۳۵۰ نفر کارشناسی ارشد، ۱۲ نفر دکتری و ۲۵ نفر دارای مدرک حوزوی هستند.

دبیر ستاد انتخابات گیلان با اشاره به ترکیب سنی داوطلبان تصریح کرد: ۵۰۹ نفر زیر ۳۰ سال، ۲۹۸۷ نفر بین ۳۰ تا ۴۰ سال، ۴۵۵۳ نفر بین ۴۰ تا ۵۰ سال، ۳۹۶۶ نفر بین ۵۰ تا ۶۰ سال، ۱۹۸۲ نفر بین ۶۰ تا ۷۰ سال و ۳۷۹ نفر بالای ۷۰ سال سن دارند.

محسنی با تأکید بر غیرحضوری بودن فرآیند ثبت‌نام گفت: داوطلبان از طریق پنجره واحد خدمات وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری مدارک اقدام می‌کنند.

وی حداقل سن داوطلبان را ۲۵ سال اعلام کرد و افزود: ارائه مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای روستاهای بالای ۲۰۰ نفر جمعیت الزامی است و در روستاهای زیر ۲۰۰ نفر، داشتن سواد خواندن و نوشتن کفایت می‌کند. همچنین مشمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات باید گواهی استعفا و عدم سوءپیشینه معتبر ارائه دهند.

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات گیلان با دعوت از واجدان شرایط برای مشارکت در این عرصه گفت: تمامی بخشداری‌ها و دهیاری‌های استان برای تسهیل در فرآیند ثبت‌نام آمادگی کامل دارند.

وی یادآور شد: هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در ۲ هزار و ۱۸۷ روستای گیلان برای تصدی ۶۷۴۶ کرسی برگزار می‌شود.

محسنی همچنین از نهایی شدن ثبت‌نام ۲۶ داوطلب انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بندرانزلی خبر داد و گفت: از مجموع ۵۱ پیش‌ثبت‌نام‌کننده، ۲۶ نفر ثبت‌نام خود را نهایی کرده‌اند که ۲۴ نفر مرد و ۲ نفر زن هستند.