۲ اسفند ۱۴۰۴، ۴:۰۴

سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی: اسرائیل حق تصرف کل خاورمیانه را دارد

سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی که به حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی شهره است، در اظهار نظری عجیب اعلام کرد که رژیم تل آویو حق دارد کل خاورمیانه را تصرف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، مایک هاکابی، سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی، در اظهاراتی جنجالی مدعی شد که اسرائیل بر اساس متون دینی یهود، حق تصرف سراسر خاورمیانه را دارد.

کارلسون در این گفتگو با استناد به متون «سفر تکوین» در عهد عتیق که در آن از گفتگوی خداوند با حضرت ابراهیم (ع) درباره بخشش سرزمین‌هایی «از نیل تا فرات» سخن گفته شده، موضوع مرزهای ادعایی صهیونیست‌ها را مطرح کرد.

این خبرنگار آمریکایی با اشاره به محدوده‌ای «از نیل تا فرات» از «مایک هاکابی»، سفیر آمریکا در سرزمین های اشغالی پرسید که آیا او با این ایده موافق است که اسرائیل حق حاکمیت بر سرزمین‌هایی را دارد که شامل کشورهای فعلی اردن، سوریه، لبنان و بخش‌هایی از عربستان سعودی و عراق می‌شود؟

هاکابی در پاسخ گفت: بسیار خوب خواهد بود که آنها [اسرائیل] بر همه چیز (همه خاورمیانه) سلطه پیدا کنند.

کارلسون به صورت گسترده در ماه های گذشته انتقادات خود علیه اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه را شدت بخشیده است.

در همین راستا، کارلسون روز چهارشنبه اعلام کرد که تنها دقایقی پس از مصاحبه با سفیر آمریکا در تل آویو برای بازجویی بازداشت شده است.

وی به روزنامه دیلی میل انگلیس گفت که مقامات اسرائیلی گذرنامه وی را تنها اندکی پس از این مصاحبه در فرودگاه بن گوریون مصادره کرده و وی به همراه همراهانش به اتاق بازجویی هدایت شدند.

    • NP DE ۰۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      ایشون یا کاملا رد داده یا کلا تاریخ رو درست نخونده
    • IR ۰۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      همینی که الان درتصرف گرفته بعد هشتاد سال داره از دست می‌دهد شما ها در عالم هپروت سیر می‌کنید اگه نتایابو از پستش کنار گذاشته شود کار اسرائیل پایان یافته قلمداد می‌شود
    • IR ۰۶:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      هیچ کس متوجه نیست کل دنیا به سمت نابودی میرود و شدت آن بسیار بالاست تصرف مشتی بیابان بی آب مثلا چه سودی دارد
    • سرباز ایران اسلامی IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      سلام. تمام مسلمانان و کشورهای اسلامی باید برای نابودی رژیم فاشیستی صهيونيستي اشغالگر و سگ هار امریکای جنایتکار متحد شوند و این باند جنایتکار صهيونيستي تروریست و سگ هار امریکای جنایتکار را نابود کنند و فلسطین را آزاد کنند انشاالله..
    • سرباز ایران اسلامی IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      سلام. کشوری بنام اسرائیل وجود ندارد و نخواهد داشت فقط کشور فلسطین. اشغالگران صهیونیست باید خاک فلسطین را ترک کنند و یا نابود شوند..
    • IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      احساسی صحبت نفرمائید (تاریخ کدومه؟ هپروت چیه؟ نابودی دنیا؟) !! واقعیت اینه که اگر کشورهای خاورمیانه و حتی فقط مسلمان نشینهاش همه باهم بودن هر کسی نمیتوانست هر چیزی بگوید.
    • یک مسلمان IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      آیا اعراب به این نتیجه رسیده اندکه صهیونیستها چه خوابی برای آنان وسرزمینشان دیده اند؟؟.

