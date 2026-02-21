سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی: اسرائیل حق تصرف کل خاورمیانه را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، مایک هاکابی، سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی، در اظهاراتی جنجالی مدعی شد که اسرائیل بر اساس متون دینی یهود، حق تصرف سراسر خاورمیانه را دارد.

کارلسون در این گفتگو با استناد به متون «سفر تکوین» در عهد عتیق که در آن از گفتگوی خداوند با حضرت ابراهیم (ع) درباره بخشش سرزمین‌هایی «از نیل تا فرات» سخن گفته شده، موضوع مرزهای ادعایی صهیونیست‌ها را مطرح کرد.



این خبرنگار آمریکایی با اشاره به محدوده‌ای «از نیل تا فرات» از «مایک هاکابی»، سفیر آمریکا در سرزمین های اشغالی پرسید که آیا او با این ایده موافق است که اسرائیل حق حاکمیت بر سرزمین‌هایی را دارد که شامل کشورهای فعلی اردن، سوریه، لبنان و بخش‌هایی از عربستان سعودی و عراق می‌شود؟

هاکابی در پاسخ گفت: بسیار خوب خواهد بود که آنها [اسرائیل] بر همه چیز (همه خاورمیانه) سلطه پیدا کنند.

کارلسون به صورت گسترده در ماه های گذشته انتقادات خود علیه اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه را شدت بخشیده است.

در همین راستا، کارلسون روز چهارشنبه اعلام کرد که تنها دقایقی پس از مصاحبه با سفیر آمریکا در تل آویو برای بازجویی بازداشت شده است.

وی به روزنامه دیلی میل انگلیس گفت که مقامات اسرائیلی گذرنامه وی را تنها اندکی پس از این مصاحبه در فرودگاه بن گوریون مصادره کرده و وی به همراه همراهانش به اتاق بازجویی هدایت شدند.