به گزارش خبرنگار مهر، حیدر رفاهی صبح شنبه در نشست کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بوشهر با اعضای شورای مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر، با اشاره به اهمیت و چالش‌های حوزه فرهنگ، اظهار کرد: مقوله فرهنگ یکی از پیچیده‌ترین امور هر جامعه‌ای است و پرداختن به آن نیازمند مدیریت قوی است؛ این پیچیدگی حتی از مسائل اقتصادی، عمرانی و اجتماعی نیز فراتر می‌رود.

وی ضمن تقدیر از دغدغه‌مندی فعالان فرهنگی، به گستردگی ماموریت‌های شهرداری اشاره کرد و گفت: ما تقریباً بیش از ۲۰۰ مأموریت در شهرداری داریم که امور فرهنگی یکی از آن‌هاست ولی جز اهداف اصلی شهرداری هم قرار می‌گیرد و ما در کنار دوستانی که باید کار فرهنگی کنند قرار می‌گیریم و درصد موفقیت در این زمینه را باید خود دوستان قضاوت کنند، اما این موضوع دغدغه ما و مردم شهرمان است.

محدودیت فضا و سرمایه‌گذاری‌ها

نایب رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر به مشکلات زیرساختی موجود اشاره کرد و افزود: در شورای شهر، اکثریت اعضا دارای تخصص‌های مختلفی هستند، اما عموماً دغدغه فرهنگی دارند.

وی تاکید کرد: ما تلاش کرده‌ایم در پروژه‌هایی که اجرا می‌کنیم، پیوست فرهنگی داشته باشیم، مانند پروژه جاده سلامت که نماد سلامت در پارک‌ها را مدنظر قرار دادیم. همچنین برای اولین بار تلاش شد فرهنگسراهایی در مناطق کم برخوردار مثل نیایش احداث شود که به دلیل عدم واگذاری زمین محقق نشد و بناچار آن را در فضای پارک بهزاد اجرا کردیم.

وی با اشاره به تنگنای فضا در شهر بوشهر، تصریح کرد: در هر جایی که می‌خواهیم سرمایه‌گذاری انجام دهیم با کمبود زمین و برخی موانع مواجه می شویم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: سه سال قبل قصد احداث پلاژ بانوان را داشتیم و مشاور و کارشناس آوردیم، اما به دلایل کارشناسی و مقررات سخت‌گیرانه (مانند فاصله از مناطق مسکونی و متراژ مورد نیاز) فعلاً به این فضا نرسیده‌ایم.

تغییر در بودجه و لزوم مدیریت واحد شهری

رفاهی در بخش دیگری از سخنانش به تغییرات در تخصیص بودجه اشاره و بیان کرد: دو سه سال قبل نسبت تخصیص بودجه عمرانی ۶۰ درصد و جاری ۴۰ درصد بود، اما به دلیل بخشنامه وزارت کشور ما این نسبت را به ۵۱ درصد جاری و ۴۹ درصد عمرانی تغییر دادیم تا بودجه بیشتری به بخش‌هایی مانند فضای سبز و پسماند که به هزینه‌های جاری منتقل شده اند،اختصاص یابد.

وی در پایان، راه‌حل اصلی مشکلات ساختاری را در مدیریت واحد شهری دانست و تاکید کرد: موضوع مدیریت واحد شهری حدود ۲۰ سال است که در مجلس مغفول مانده که اگر محقق شود تمام نهادها و سازمان‌های خدمات رسان زیرمجموعه شهرداری قرار می‌گیرند، آنگاه می‌توان از ما مطالبه جدی داشت و در صورت عدم انجام،پاسخگو باشیم. این زیرساخت اساسی نیاز به تصویب مجلس دارد.