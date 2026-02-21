۲ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۲۸

خطرناک‌ترین گروهک تروریستی در الانبار متلاشی شد

خطرناک‌ترین گروهک تروریستی در الانبار متلاشی شد

نیروهای امنیتی عراق موفق شدند خطرناک ترین گروهک تروریستی مستقر در استان الانبار را شناسایی و متلاشی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی اعلام کرد که خطرناک ترین گروهک تروریستی که برای بر هم زدن امنیت و ثبات شهرهای مختلف استان الانبار نقشه می ریخت متلاشی شد.

وی اضافه کرد: نیروهای امنیتی در جریان یک عملیات گسترده اعضای این گروهک تروریستی را بازداشت کردند.

این منبع تصریح کرد: آنها در میان استان های شمالی و استان الانبار با استفاده از اسناد هویتی جعلی در رفت و آمد بودند.

وی بیان کرد: عملیات مذکور بعد از دریافت گزارش های اطلاعاتی دقیق در خصوص تحرکات عناصر این گروهک تروریستی باقی مانده از تشکیلات داعش مبنی بر قصد و نیت آنها برای اجرای حملات علیه نیروهای امنیتی و غیرنظامیان در منطقه الکرمه واقع در شرق فلوجه صورت گرفت.

کد خبر 6754910

