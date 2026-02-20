۱ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۲۶

سرکرده بارز داعشی در نینوا به دام افتاد

سرکرده بارز داعشی در نینوا به دام افتاد

سازمان حشد شعبی عراق از دستگیری سرکرده بارز داعشی در نینوا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، حشد شعبی عراق اعلام کرد که یک سرکرده بارز داعشی را در دشت نینوا دستگیر کرده است.

سازمان حشد شعبی عراق بیان کرد: نیروهای اطلاعات تیپ ۳۰ ستاد عملیات حشد شعبی یک تروریست تحت تعقیب را در یکی از ورودی‌های دشت نینوا بازداشت کردند.

در این بیانیه آمده است: نیروهای حشد شعبی بنابر داده‌های اطلاعاتی دقیق و با توجه به فعالیت این تروریست در اردوگاه‌های ویژه بقایای داعش او را دستگیر کردند.

حشد شعبی عراق اعلام کرد که این تروریست برای تکمیل روند مراحل قانونی به طرف های ذی ربط تحویل داده شده است تا به چنگال عدالت سپرده شود.

