اختلال موقت در بخشی از تأسیسات الکتریکی ایستگاه پانزده خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شرکت بهره برداری مترو تهران، هادی زند، مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه اظهار داشت: به دنبال بروز اختلال فنی در یکی از مدارات تأسیسات برق‌رسانی ایستگاه پانزده خرداد، بخشی از آسانسورها و پله‌برقی‌های این ایستگاه به‌صورت موقت از مدار خارج شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از بروز این اختلال، هماهنگی‌های لازم با مرکز فرمان، واحد تأسیسات و مدیریت انرژی انجام و تیم‌های فنی در محل مستقر شدند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکل اقدام شود.

زند با تأکید بر اولویت ایمنی مسافران تصریح کرد: در راستای حفظ ایمنی و مدیریت تردد، تمهیدات لازم در ایستگاه پیش‌بینی شده و نیروهای عملیاتی جهت راهنمایی مسافران در محل حضور دارند. همچنین زیرگذر منتهی به ایستگاه تا زمان پایدارسازی کامل شرایط، به‌صورت موقت مسدود شده است.

وی تأکید کرد: فرآیند جابه‌جایی مسافران و حرکت قطارها در ایستگاه بدون هیچ‌گونه اختلال در حال انجام است و شهروندان می‌توانند از ایستگاه پانزده خرداد استفاده کنند؛ با این حال تا زمان رفع کامل نقص فنی، امکان استفاده از برخی پله‌برقی‌ها و آسانسورها فراهم نخواهد بود.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه خاطرنشان کرد: پله‌برقی‌های ورودی غربی ایستگاه در حال حاضر فعال و در مدار بهره‌برداری قرار دارند و مسافرانی که در تردد از طریق پله‌های ثابت (سنگی) با محدودیت مواجه هستند، می‌توانند از ورودی غربی ایستگاه استفاده کنند.

وی در پایان اعلام کرد: عملیات فنی برای بازگشت کامل تجهیزات به چرخه بهره‌برداری در حال انجام است و به محض رفع مشکل، اطلاع‌رسانی تکمیلی صورت خواهد گرفت.