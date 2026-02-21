  1. جامعه
  2. شهری
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۳۷

اختلال موقت در بخشی از تأسیسات الکتریکی ایستگاه پانزده خرداد

اختلال موقت در بخشی از تأسیسات الکتریکی ایستگاه پانزده خرداد

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه از بروز اختلال موقت در بخشی از تأسیسات الکتریکی ایستگاه پانزده خرداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شرکت بهره برداری مترو تهران، هادی زند، مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه اظهار داشت: به دنبال بروز اختلال فنی در یکی از مدارات تأسیسات برق‌رسانی ایستگاه پانزده خرداد، بخشی از آسانسورها و پله‌برقی‌های این ایستگاه به‌صورت موقت از مدار خارج شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از بروز این اختلال، هماهنگی‌های لازم با مرکز فرمان، واحد تأسیسات و مدیریت انرژی انجام و تیم‌های فنی در محل مستقر شدند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکل اقدام شود.

زند با تأکید بر اولویت ایمنی مسافران تصریح کرد: در راستای حفظ ایمنی و مدیریت تردد، تمهیدات لازم در ایستگاه پیش‌بینی شده و نیروهای عملیاتی جهت راهنمایی مسافران در محل حضور دارند. همچنین زیرگذر منتهی به ایستگاه تا زمان پایدارسازی کامل شرایط، به‌صورت موقت مسدود شده است.

وی تأکید کرد: فرآیند جابه‌جایی مسافران و حرکت قطارها در ایستگاه بدون هیچ‌گونه اختلال در حال انجام است و شهروندان می‌توانند از ایستگاه پانزده خرداد استفاده کنند؛ با این حال تا زمان رفع کامل نقص فنی، امکان استفاده از برخی پله‌برقی‌ها و آسانسورها فراهم نخواهد بود.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه خاطرنشان کرد: پله‌برقی‌های ورودی غربی ایستگاه در حال حاضر فعال و در مدار بهره‌برداری قرار دارند و مسافرانی که در تردد از طریق پله‌های ثابت (سنگی) با محدودیت مواجه هستند، می‌توانند از ورودی غربی ایستگاه استفاده کنند.

وی در پایان اعلام کرد: عملیات فنی برای بازگشت کامل تجهیزات به چرخه بهره‌برداری در حال انجام است و به محض رفع مشکل، اطلاع‌رسانی تکمیلی صورت خواهد گرفت.

کد خبر 6754918

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها