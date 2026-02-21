جهش ۱۱۸ درصدی راندمان در صنعت شیلات و آبزیان استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول رستمی با اشاره به نتایج برنامهریزیهای سال گذشته با محوریت افزایش بهرهوری افزود: در نتیجه اقدامات انجامشده، افزایش ۸۷ درصدی تولید محقق شد و برای نخستینبار، راندمان تولید نسبت به سال گذشته ۱۱۸ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور معاون وزیر کشور، موضوعات مرتبط با توسعه بازار، بازاریابی، تأمین زیرساختها بهویژه زیرساخت برق و سایر چالشهای صنعت میگو و آبزیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جمعبندی این مباحث بهصورت جدی در دستور کار استان قرار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به رویکردهای حمایتی استان در سال جاری بیان کرد: تمرکز اصلی ما بر تکمیل چهار واحد نرسری و تکثیر ماهی در سطح استان است تا جهش مناسبی در این بخش ایجاد شود و سایر گونههای آبزی نیز بهصورت ویژه مورد حمایت قرار گیرند؛ رویکردی که میتواند به توسعه اشتغال پایدار و افزایش صادرات استان منجر شود.
رستمی در تشریح برنامههای تأمین مالی بخش آبزیان گفت: تسهیلات در دو بخش دنبال میشود؛ نخست، بهرهگیری از روشهای نوین تأمین مالی در چارچوب تفاهمنامه منعقدشده و دوم، استفاده از منابع بانکی. در این راستا، با همکاری صندوق کارآفرینی امید، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان منابع برای حمایت از طرحهای حوزه شیلات و آبزیان برنامهریزی شده است.
وی تأکید کرد: در بخش تأمین مالی نوین، محدودیتی برای پوشش طرحها وجود ندارد و تلاش میشود با استفاده از ابزارهای جدید مالی، روند اجرای پروژههای سرمایهگذاری در صنعت شیلات و آبزیان استان شتاب بیشتری بگیرد.
