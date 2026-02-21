هشدار روسیه نسبت به خطرات استفاده از تلگرام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مرکز وابسته به سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که استفاده از پلتفرم تلگرام توسط نیروهای ارتش این کشور در منطقه عملیاتی طی سه ماه گذشته به مثابه تهدیدی علیه جان آنها عمل کرده است.

در بیانیه صادره از سوی این مرکز آمده است، اطلاعات موثق نشان می دهد نیروهای مسلح اوکراین و سرویس های اطلاعاتی این کشور می توانند به سرعت از داده های موجود در تلگرام برای اهداف نظامی استفاده کنند.

پیشتر نیز ماک‌سوت ایگورویچ شادایف وزیر مخابرات، توسعه دیجیتال و ارتباطات جمعی روسیه اعلام کرد: سازمان نظارت بر رسانه‌ها به دلیل نقض مداوم قوانین، تصمیم به کاهش سرعت تلگرام گرفته است.