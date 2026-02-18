  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

ابراز نگرانی روسیه درباره دسترسی نهادهای اطلاعاتی خارجی به تلگرام

یک مقام ارشد دولت روسیه درباره دسترسی احتمالی نهادهای اطلاعاتی خارجی به مکاتبات تلگرام ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ماک‌سوت ایگورویچ شادایف» وزیر مخابرات، توسعه دیجیتال و ارتباطات جمعی روسیه اعلام کرد: سازمان نظارت بر رسانه‌ها به دلیل نقض مداوم قوانین، تصمیم به کاهش سرعت تلگرام گرفته است.

وی افزود: تعداد جرایم مربوط به اپلیکیشن‌های پیام‌رسان در روسیه از سال ۲۰۲۲ سه برابر شده است.

این مقام روس گفت: نشانه‌های زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه نهادهای اطلاعاتی خارجی به مکاتبات تلگرام دسترسی دارند و از این داده‌ها علیه ارتش روسیه استفاده می‌کنند.

شادایف افزود: تلگرام ۱۵۰ هزار درخواست روسیه برای حذف مطالب حاوی اطلاعات ممنوعه را نادیده گرفته است.

کد خبر 6752828

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها