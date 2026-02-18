ابراز نگرانی روسیه درباره دسترسی نهادهای اطلاعاتی خارجی به تلگرام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ماک‌سوت ایگورویچ شادایف» وزیر مخابرات، توسعه دیجیتال و ارتباطات جمعی روسیه اعلام کرد: سازمان نظارت بر رسانه‌ها به دلیل نقض مداوم قوانین، تصمیم به کاهش سرعت تلگرام گرفته است.

وی افزود: تعداد جرایم مربوط به اپلیکیشن‌های پیام‌رسان در روسیه از سال ۲۰۲۲ سه برابر شده است.

این مقام روس گفت: نشانه‌های زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه نهادهای اطلاعاتی خارجی به مکاتبات تلگرام دسترسی دارند و از این داده‌ها علیه ارتش روسیه استفاده می‌کنند.

شادایف افزود: تلگرام ۱۵۰ هزار درخواست روسیه برای حذف مطالب حاوی اطلاعات ممنوعه را نادیده گرفته است.