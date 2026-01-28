به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، نشست مشترک دانشگاه صنعتی شریف و شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با هدف توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و فناورانه در حوزه انرژی و صنعت توزیع برق، روز چهارشنبه ۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، با حضور تجریشی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، و جمعی از معاونین، مدیران و مسئولین دو نهاد، در ساختمان ریاست دانشگاه برگزار شد.

در این نشست، طرفین بر سر چارچوب‌های یک تفاهم‌نامه همکاری به توافق رسیدند که قرار است در روزهای آتی به امضای رسمی برسد.

تجریشی در این جلسه با تأکید بر نگاه آینده‌محور دانشگاه صنعتی شریف، نقش آموزش عالی و دانشگاه‌ها را در کاهش و مدیریت مصرف انرژی و عبور از چالش ناترازی انرژی کشور بسیار حائز اهمیت دانست. وی با اشاره به طرح‌های کلان در حال اجرا در وزارت علوم و پنج دانشگاه مطرح کشور در این حوزه، توضیحاتی درباره اقدامات و برنامه‌های دانشگاه ارائه کرد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف همچنین بر ضرورت ایجاد مدیریت مصرف بهینه در نواحی دانشگاهی و شبکه و اکوسیستم شکل‌گرفته توسط شرکت‌های مستقر در اطراف دانشگاه تأکید کرد و از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ خواست پیشنهادهای عملیاتی خود را در این زمینه ارائه دهد. وی تصریح کرد: دانشگاه از هر پیشنهادی که منجر به توسعه، بهینه‌سازی مصرف انرژی و حل مسائل صنعت برق شود، استقبال می‌کند.

همچنین بر شناسایی مناطقی که توسعه برق در آن‌ها پاسخگوی نیازهای آتی است و ارائه پیشنهادهای کارشناسی در این زمینه تأکید شد.

بر اساس توافقات صورت‌گرفته، موضوع این تفاهم‌نامه شامل انجام خدمات علمی، پژوهشی، مطالعاتی، آموزشی، فناورانه و کارآفرینانه در چارچوب قوانین و مقررات مصوب، با محورهایی از جمله؛ کاربردی‌سازی هوش مصنوعی در صنعت توزیع نیروی برق با تمرکز بر مدیریت مصرف برق و انرژی، افزایش قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع، کیفیت برق و انرژی، توسعه و پیاده‌سازی تولیدات پراکنده و انرژی‌های تجدیدپذیر با فناوری‌های نوین و سایر موضوعات مرتبط با چالش‌های صنعت توزیع برق، استفاده از ظرفیت پارک علم و فناوری، مراکز رشد، نوآوری و کارآفرینی دانشگاه، بهره‌مندی از ظرفیت آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها، کتابخانه‌ها و نمایشگاه‌های دانشگاه بر اساس ضوابط مربوطه، حمایت از طرح‌های نوآورانه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها،استفاده از ظرفیت فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه در شرکت توزیع نیروی برق و داوری و نظارت بر پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و ... خواهد بود.

گفتنی است این همکاری گامی مؤثر در راستای پیوند دانشگاه و صنعت، توسعه فناوری‌های نوین در حوزه انرژی و کمک به حل چالش‌های راهبردی کشور در زمینه مصرف و توزیع برق ارزیابی می‌شود.