ریزش پیاپی شاخص کل بورس تهران؛ زیان سهامداران سر به فلک کشید

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه در نخستین روز معاملاتی هفته و دومین روز اسفندماه ۱۴۰۴ با ریزشی سنگین آغاز به کار کرد. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ساعت ابتدایی معاملات امروز شنبه ۲ اسفندماه با سقوط ۱۰۰ هزار و ۶۵۰.۹۳ واحدی (معادل ۲.۶۴ درصد) به سطح ۳ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۱۱۶.۵۲ واحد سقوط کرد. در همین حال، شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۲۰ هزار و ۷۱۸.۸۲ واحدی (معادل ۲.۱۱ درصد) در ارتفاع ۹۶۰ هزار و ۲۳۹.۳۹ واحد قرار گرفت. ارزش کل بازار در این روز به ۱۱۰ هزار و ۷۰۴ میلیارد ریال کاهش یافت.

در معاملات امروز تا لحظه تنظیم این گزارش، ارزش معاملات خرد به ۲ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، ۹۷۱ میلیارد تومان نقدینگی توسط حقوقی‌ها از بازار خارج شده (خروج نقدینگی) و صندوق‌های درآمد ثابت با خروج ۷۲۵ میلیارد تومان نقدینگی مواجه شده‌اند. در این ساعت از معاملات، فقط ۱۰ نماد با صف خرید به ارزش ۴۲ میلیارد تومان مواجه هستند، در حالی که ۵۱۲ نماد با صف فروش به ارزش ۶ هزار و ۴۰۵ میلیارد تومان قرار دارند که نشان از فشار عرضه بی‌سابقه در بازار دارد. همچنین ۲۹ نماد مثبت و ۹۸ نماد منفی بدون صف در حال معامله هستند. سرانه خرید حقیقی ۲۱ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی ۵۷ میلیون تومان ثبت شده است.

شاخص‌های اصلی بازار عملکردی کاملاً منفی را ثبت کرده‌اند. شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با ۱۷ هزار و ۶۱۸.۶۴ واحد کاهش (معادل ۲.۶۴ درصد) به ۶۴۸ هزار و ۷۴۴.۳۱ واحد رسیده است. شاخص آزاد شناور نیز ۱۲۲ هزار و ۳۶۷.۸۰ واحد (معادل ۲.۵۵ درصد) پایین آمده و رقم ۴ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۴۸۸.۳۳ واحد را به ثبت رسانده است. در میان شاخص‌های تخصصی، شاخص بازار اول با افت ۸۷ هزار و ۲۵۱.۵۷ واحدی (معادل ۲.۸۲ درصد) به ۳ میلیون و ۷ هزار و ۴۳۴.۱۴ واحد رسیده و بدترین عملکرد را در میان شاخص‌ها به نام خود ثبت کرده است، در حالی که شاخص بازار دوم با کاهش ۱۴۸ هزار و ۱۷۷.۱۷ واحدی (معادل ۲.۱۹ درصد) در سطح ۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۳۳.۱۱ واحد قرار گرفته است. کمترین سطح شاخص کل در معاملات امروز ۳ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۳۹۰.۹۷ واحد بوده است.

تأثیرپذیری شاخص از نمادهای شاخص‌ساز

بررسی آمار نشان می‌دهد که نمادهای «ملی صنایع مس ایران» (فملی) با منفی ۱۴ هزار و ۳۷۷.۳۰ واحد، «صنایع پتروشیمی خلیج فارس» (فارس) با منفی ۱۰ هزار و ۶۸۶.۹۶ واحد و «فولاد مبارکه اصفهان» (فولاد) با منفی ۵ هزار و ۵۹.۶۱ واحد بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل داشته‌اند. در میان سایر نمادهای تأثیرگذار، «پارسان» با منفی ۳ هزار و ۴۰۸.۴۷ واحد، «شپنا» با منفی ۳ هزار و ۳۴۲.۸۷ واحد و «شرکت سرمایه‌گذاری غدیر» (وغدیر) با منفی ۳ هزار و ۲۴۶.۱۶ واحد در رتبه‌های بعدی بیشترین تأثیر منفی قرار گرفته‌اند.

پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس و فرابورس

در بازار بورس، نماد «توسعه ساختمان سپهر تهران» (ثپهران) با ۱۷۹ هزار و ۸۱۱ معامله، بیشترین تعداد تراکنش را به خود اختصاص داده و به عنوان پرتراکنش‌ترین نماد روز شناخته شده است. این نماد با قیمت پایانی ۴ هزار و ۸۰ ریال، افزایش ۲.۶۲ درصدی را تجربه کرده و ارزش معاملات آن به بیش از یک هزار و ۴۰۴ میلیارد ریال رسیده است. پس از آن، نماد «ملی صنایع مس ایران» (فملی) با ۴ هزار و ۹۴۲ معامله و نماد «گروه مالی نماد غدیر» (نماد) با ۳ هزار و ۷۲۵ معامله در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. نماد «بانک تجارت» (وتجارت) نیز با ۲ هزار و ۴۵۹ معامله از دیگر نمادهای پُرتراکنش امروز است.

در فرابورس ایران نیز نماد «کارخانجات تولیدی نیروترانسفو» (نیروترانسفو) با ۱۶۷ هزار و ۶۶۰ معامله در صدر جدول پُرتکرارترین نمادها ایستاده است. این نماد با قیمت پایانی ۹ هزار و ۷۲۰ ریال (افزایش ۲.۶۴ درصدی) مواجه شده است. نماد «مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد» (کپرسپولیس) با ۲ هزار و ۴۱۱ معامله و نماد «هامون نایزه» (هانیکو) با ۲ هزار و ۲۱۵ معامله دیگر نمادهای فعال فرابورس در این ساعت از معاملات هستند.

عملکرد شاخص‌های فرابورس

شاخص کل فرابورس نیز مسیر نزولی عمیق بورس را دنبال کرده و با ۶۶۲.۱۴ واحد کاهش (معادل ۲.۲۷ درصد) به رقم ۲۸ هزار و ۴۶۷.۳۸ واحد عقب‌نشینی کرده است. شاخص قیمت فرابورس و شاخص کل هم‌وزن فرابورس به ترتیب افت ۲.۲۷ و ۲.۲۳ درصدی را تجربه کرده‌اند. در این میان، شاخص بازار دوم فرابورس با کاهش ۲۴۹.۲۱ واحدی (معادل ۲.۳۱ درصد) بیشترین ریزش را در میان شاخص‌های فرابورس ثبت کرده و شاخص بازار اول فرابورس نیز با افت ۱.۹۵ درصدی همراه بوده است.

در میان نمادهای تأثیرگذار بر شاخص فرابورس، «آریا» (آریا) با منفی ۶۴.۹۷ واحد، «مارون» با منفی ۶۲.۰۹ واحد و «کگهر» با منفی ۵۳.۹۹ واحد بیشترین تأثیر منفی را داشته‌اند. نمادهای «نی شکر»، «ومپنا» و «شرانل» به ترتیب با منفی ۳۲.۹۲، منفی ۱۹.۰۸ و منفی ۱۶.۷۴ واحد در رتبه‌های بعدی تأثیرگذاری قرار گرفته‌اند.