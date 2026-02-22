افت شاخص کل بورس تهران از سقف، ۹۰۰ هزار واحدی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه در معاملات امروز یکشنبه ۳ اسفندماه ۱۴۰۴ بار دیگر روندی نزولی را تجربه کرد و شاخص‌های اصلی آن با کاهش محسوس مواجه شدند. به نظر می‌رسد رفتار معاملاتی امروز نیز همچنان به سمت ادامه سناریوی اصلاحی تا محدوده شاخص ۳.۲ تا ۳.۳ میلیون واحدی متمایل است و فشار فروش کماکان بر تابلوی معاملات سایه انداخته است. با گذشت دومین روز کاری از آغاز اسفند ماه و تداوم ریسک‌های غیراقتصادی، در شرایطی که افت شاخص کل از سقف ۴.۵ میلیون واحدی به بیش از ۹۰۰ هزار واحد (۲۰ درصد) رسیده است، فعالان بازار چشم به تحولات سیاسی دوخته‌اند.

جزئیات معاملات روز یکشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۴

در معاملات امروز یکشنبه ۳ اسفندماه ۱۴۰۴، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با سقوط ۸۵ هزار و ۱۴۲.۶۰ واحدی (معادل ۲.۳۰ درصد) به سطح ۳ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۴۸۰.۹۵ واحد سقوط کرد. شاخص کل در بالاترین سطح روزانه خود به عدد ۳ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۴۸۰.۹۸ واحد دست یافت و کمترین سطح آن در معاملات امروز ۳ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۸۰.۳۱ واحد ثبت شد. در همین حال، شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۱۷ هزار و ۶۴.۰۱ واحدی (معادل ۱.۷۸ درصد) در ارتفاع ۹۴۱ هزار و ۶۹۶.۱۴ واحد متوقف شد. ارزش کل بازار در این روز به ۱۰۸ هزار و ۹۰ میلیارد ریال کاهش یافت.

در معاملات امروز، ارزش معاملات خرد به ۱۰ هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان بالغ شد که نسبت به روزهای گذشته افزایش محسوسی داشته است. از سوی دیگر، ۲ هزار و ۶۹۲ میلیارد تومان نقدینگی توسط حقوقی‌ها از بازار خارج شد (خروج نقدینگی) و صندوق‌های درآمد ثابت با خروج ۵۴۴ میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند. در پایان معاملات، ۵۰ نماد با صف خرید به ارزش ۱۸۶ میلیارد تومان مواجه بودند، در حالی که ۲۳۲ نماد با صف فروش به ارزش یک هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان بسته شدند. همچنین ۹۹ نماد مثبت و ۲۹۵ نماد منفی بدون صف در پایان معاملات ثبت شدند. سرانه خرید حقیقی ۳۰ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی ۵۲.۷ میلیون تومان بوده است.

شاخص‌های اصلی بازار عملکردی کاملاً منفی را ثبت کردند. شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با ۱۴ هزار و ۹۰۳.۹۵ واحد کاهش (معادل ۲.۳۰ درصد) به ۶۳۳ هزار و ۴۰۳.۹۸ واحد رسید. شاخص آزاد شناور نیز ۱۰۴ هزار و ۶۴.۷۸ واحد (معادل ۲.۲۳ درصد) پایین آمد و رقم ۴ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۷۵۴.۶۹ واحد را به ثبت رساند. در میان شاخص‌های تخصصی، شاخص بازار اول با افت ۷۴ هزار و ۹۸۳.۱۶ واحدی (معادل ۲.۴۹ درصد) به ۲ میلیون و ۹۳۱ هزار و ۸۰۰.۲۱ واحد رسید و بدترین عملکرد را در میان شاخص‌ها به نام خود ثبت کرد، در حالی که شاخص بازار دوم با کاهش ۱۱۸ هزار و ۷۲۶.۱۲ واحدی (معادل ۱.۸۰ درصد) در سطح ۶ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۵۰۶.۵۶ واحد قرار گرفت.

تأثیرپذیری شاخص از نمادهای شاخص‌ساز

بررسی آمار نشان می‌دهد که نمادهای «ملی صنایع مس ایران» (فملی) با منفی ۱۲ هزار و ۶۴۷.۱۵ واحد، «صنایع پتروشیمی خلیج فارس» (فارس) با منفی ۹ هزار و ۷۰۲.۸۴ واحد و «فولاد مبارکه اصفهان» (فولاد) با منفی ۳ هزار و ۹۶۴.۷۸ واحد بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل داشتند. در میان سایر نمادهای تأثیرگذار، «پارسان» با منفی ۳ هزار و ۲۹۲.۷۷ واحد، «شپدیس» با منفی ۳ هزار و ۸۱.۴۹ واحد و «شبندر» با منفی ۳ هزار و ۱۶.۰۲ واحد در رتبه‌های بعدی بیشترین تأثیر منفی قرار گرفتند.

پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس و فرابورس

در بازار بورس، نماد «توسعه ساختمان سپهر تهران» (ثپهران) با ۱۱۵ هزار و ۸۸۱ معامله، بیشترین تعداد تراکنش را به خود اختصاص داد و برای دومین روز متوالی به عنوان پرتراکنش‌ترین نماد روز شناخته شد. این نماد با قیمت پایانی ۳ هزار و ۸۷۴ ریال، کاهش ۲.۹۶ درصدی را تجربه کرد و ارزش معاملات آن به بیش از ۸۲۸ میلیارد ریال رسید. پس از آن، نماد «ایران خودرو» (خودرو) با ۲۹ هزار و ۹۴ معامله و نماد «بانک ملت» (وبملت) با ۲۸ هزار و ۴۳۲ معامله در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. نماد «ملی صنایع مس ایران» (فملی) نیز با ۲۱ هزار و ۱۷۸ معامله از دیگر نمادهای پُرتراکنش امروز بود.

در فرابورس ایران نیز نماد «کارخانجات تولیدی نیروترانسفو» (نیروترانسفو) با ۷۷ هزار و ۷۳۷ معامله در صدر جدول پُرتکرارترین نمادها ایستاد. این نماد با قیمت پایانی ۹ هزار و ۳۵۰ ریال، کاهش ۲.۵۰ درصدی را تجربه کرد و ارزش معاملات آن به بیش از ۴۳۸ میلیارد ریال رسید. نماد «پویا زرکان آق‌دره» (فزر) با ۱۹ هزار و ۷۸۹ معامله و نماد «مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد» (کپرسپولیس) با ۷ هزار و ۱۸۰ معامله دیگر نمادهای فعال فرابورس در این روز بودند.

عملکرد شاخص‌های فرابورس

شاخص کل فرابورس نیز مسیر نزولی بورس را دنبال کرد و با ۵۳۶.۸۶ واحد کاهش (معادل ۱.۸۹ درصد) به رقم ۲۷ هزار و ۹۳۶.۰۷ واحد عقب‌نشینی کرد. شاخص قیمت فرابورس و شاخص کل هم‌وزن فرابورس به ترتیب افت ۱.۸۹ و ۱.۹۳ درصدی را تجربه کردند. در این میان، شاخص بازار دوم فرابورس با کاهش ۲۰۰.۶۷ واحدی (معادل ۱.۹۱ درصد) بیشترین ریزش را در میان شاخص‌های فرابورس ثبت کرد و شاخص بازار اول فرابورس نیز با افت ۱.۸۰ درصدی همراه بود.

در میان نمادهای تأثیرگذار بر شاخص فرابورس، «آریا» (آریا) با منفی ۶۱.۴۹ واحد، «کگهر» با منفی ۴۸.۲۹ واحد و «مارون» با منفی ۴۵.۲۵ واحد بیشترین تأثیر منفی را داشتند. نمادهای «نی شکر»، «ومپنا» و «بپاس» به ترتیب با منفی ۳۳.۷۳، منفی ۱۸.۶۰ و مثبت ۱۶.۶۶ واحد در رتبه‌های بعدی تأثیرگذاری قرار گرفتند.