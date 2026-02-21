تأمین ۱.۴ میلیارد یورو اعتبار برای ۱۱ طرح پیشرانه صنعتی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، بختیار خلیقی صبح شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان اظهار کرد: در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، سهم بخش صنعت، معدن و تجارت استان ۲۷۵ میلیارد تومان بود که در این راستا ۱۳۶ طرح به ارزش ۴۱۷ میلیارد تومان به بانک‌های عامل معرفی شد.

وی افزود: از این میزان تاکنون ۷۹ طرح به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند، در حالی که میزان تقاضا برای سرمایه در گردش در سامانه «بهین‌یاب» حدود هزار و۹۰۰ میلیارد تومان ثبت شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به دستاوردهای سفر رئیس‌جمهور و وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به استان بیان کرد: در این سفرها ۱۰۰ طرح صنعتی به ارزش ۵ هزار و ۶۸۸ میلیارد تومان به بانک‌های عامل معرفی شد که تاکنون پنج طرح به ارزش هزار و ۲۱۸ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.

خلیقی ادامه داد: همچنین از محل اعتبارات برگشتی تبصره ۲ قانون بودجه، هشت طرح به ارزش ۱۹۷ میلیارد تومان به بانک عامل معرفی شده اما هنوز پرداختی در این بخش انجام نشده است.

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی دیگر گفت: در جریان سفر وزیر صمت، ۳۰ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد به ارزش ۸۵۰ میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات مصوب شد و ۷۱۵ میلیارد تومان نیز برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی اختصاص یافت.

مدیرکل صمت کردستان از اختصاص منابع قابل توجه از محل صندوق توسعه ملی خبر داد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، ۱.۴ میلیارد یورو اعتبار برای ۱۱ طرح پیشران صنعتی استان اختصاص یافته که این میزان در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

خلیقی خاطرنشان کرد: در صورت جذب این منابع، زمینه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار در استان فراهم خواهد شد.