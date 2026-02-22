فرزاد شیدفر رئیس مرکز تحقیقات علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه «روزهاولیها» به دلیل قرار داشتن در سن رشد، نیاز بیشتری به دریافت مواد مغذی دارند، اظهار کرد: نوجوانانی که برای نخستینبار روزه میگیرند باید برنامه غذایی متعادلی داشته باشند تا دچار کمبود انرژی و ریزمغذیها نشوند.
وی افزود: دریافت کافی لبنیات در وعدههای افطار و سحر برای این گروه سنی بسیار مهم است، زیرا بدن آنها برای رشد بهینه به کلسیم و پروتئین کافی نیاز دارد. مصرف شیر، ماست و پنیر توصیه میشود و بهتر است در وعده سحر از ترکیب پنیر و گردو و در افطار از ماست استفاده شود تا بخشی از نیاز روزانه به کلسیم و پروتئین تأمین شود.
رئیس مرکز تحقیقات علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: استفاده از پروتئینهای باکیفیت مانند ماهی و گوشتهای کمچرب نیز در برنامه غذایی روزهاولیها اهمیت دارد و به رشد و حفظ توده عضلانی آنها کمک میکند.
شیدفر با هشدار نسبت به مصرف زیاد شیرینیهای پرقند مانند زولبیا و بامیه گفت: این خوراکیها انرژی زیادی وارد بدن میکنند اما ارزش تغذیهای بالایی ندارند و زیادهروی در مصرف آنها میتواند موجب افزایش وزن و اختلال در الگوی تغذیهای نوجوانان شود.
وی تأکید کرد: بهتر است از خرید شیرینیها و غذاهای آمادهای که از نظر کیفیت و بهداشت آنها اطمینان کافی وجود ندارد، خودداری شود و تا حد امکان از غذاهای خانگی استفاده شود.
این متخصص تغذیه همچنین مصرف میوهها و سبزیجات را در ماه رمضان برای روزهاولیها ضروری دانست و گفت: این گروه سنی باید در فاصله افطار تا سحر، میوه و سبزی تازه به میزان کافی مصرف کنند تا ویتامینها، املاح و فیبر مورد نیاز بدنشان تأمین شود.
وی خاطرنشان کرد: مغزهای گیاهی مانند گردو، پسته، فندق و بادام نیز به دلیل داشتن چربیهای مفید و مواد مغذی ارزشمند، میتوانند در حد اعتدال به تأمین انرژی و رشد مناسب نوجوانان کمک کنند.
شیدفر در پایان توصیه کرد: نوجوانان روزهدار از مصرف غذاهای بسیار شور یا بسیار شیرین پرهیز کرده و با رعایت تعادل و تنوع غذایی، ماه رمضان را با سلامت پشت سر بگذارند.
