  1. سلامت
  2. تغذیه
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۱۸

خوردن وعده «سحری» برای روزه‌داران لازم است

خوردن وعده «سحری» برای روزه‌داران لازم است

عضو هیئت علمی دانشکده علوم تغذیه، هدف از صرف وعده سحری در ماه رمضان را دریافت مواد مغذی مورد نیاز بدن و رفع تشنگی در طول روزه‌داری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیده زهرا شریعت پناهی گفت: در سحر باید یک وعده کامل غذایی مثل ناهار صرف شود. این وعده باید حتما حاوی سه گروه غلات، گوشت‌ها و سبزی‌ها باشد.

وی خاطرنشان کرد: در وعده سحری از گروه غلات می‌توان نان یا برنج را مصرف کرد و حتما باید گوشت یا جایگزین آن و سالاد یا سبزیجات در وعده سحر گنجانده شود. برای تامین لبنیات مورد نیاز بدن نیز می‌توان همراه سحری از ماست استفاده کرد.

شریعت پناهی با بیان اینکه مصرف غذاهای سرخ شده، ماکارونی، کله پاچه و آبگوشت در وعده سحری باعث ایجاد عطش می‌شوند برای جلوگیری از بروز تشنگی در حین روزه داری بر اجتناب از مصرف این غذاها در سحر تاکید کرد.

وی مصرف سالاد و سبزی‌ها در وعده سحر را باعث حفظ آب و رفع تشنگی برشمرد و توصیه کرد حداقل یک واحد سبزی خام یا سالاد معادل یک لیوان در وعده سحری مصرف شود.

شریعت پناهی به افرادی که پس از صرف سحری دچار بدهضمی دستگاه گوارش، نفخ یا سوزش سرمعده می شوند توصیه کرد از مصرف غذاهای نفاخ نظیر سویا ، قارچ، کلم، حبوبات در این وعده غذایی پرهیز کنند.

کد خبر 6754227
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها