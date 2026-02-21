زمان برگزاری آزمون جامع داروسازی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، غلامرضا اصغری، دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی، اظهار کرد: «آزمون جامع داروسازی» بهعنوان مهمترین شرط فراغت از تحصیل دانشجویان دکتری عمومی داروسازی، ۱۴ اسفندماه جاری بهصورت همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
وی افزود: قبولی در این آزمون شرط اصلی دفاع از پایاننامه دانشجویان داخل کشور است و بدون کسب نمره قبولی، امکان دفاع و در نتیجه دانشآموختگی وجود نخواهد داشت.
دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی با اشاره به ساختار آزمون تصریح کرد: آزمون جامع شامل ۲۰۰ سؤال چهارگزینهای از دروس تخصصی رشته داروسازی از جمله فارماکولوژی، سمشناسی، شیمی دارویی، فارماکوگنوزی، فارماسیوتیکس و داروسازی بالینی است. سطح سؤالات بر اساس استانداردهای دوره دکتری داروسازی و در حد متوسط دانشگاهی طراحی میشود و دانشجویان در طول دوره تحصیل با ساختار مشابه آن آشنایی دارند.
وی ادامه داد: طراحی سؤالات توسط استادان رشتههای تخصصی داروسازی از دانشگاههای مختلف کشور انجام میشود و این فرآیند بهصورت هماهنگ و علمی صورت میگیرد؛ بنابراین افراد خارج از فضای علمی دانشگاهی در این روند نقشی ندارند و داوطلبان با چارچوب علمی سؤالات بیگانه نخواهند بود.
دکتر اصغری یکی از مزیتهای مهم آزمون جامع داروسازی را برگزاری همزمان آن در سراسر کشور عنوان کرد و گفت: این آزمون در تمامی شهرهایی که دانشکده داروسازی فعال دارند برگزار میشود. برخلاف برخی آزمونهای متمرکز که صرفاً در تهران اجرا میشوند، آزمون جامع داروسازی بهصورت گسترده در سطح کشور برگزار خواهد شد که این امر موجب کاهش مشکلات رفتوآمد و تمرکززدایی از پایتخت میشود.
وی با بیان اینکه سالانه حدود هزار نفر در آزمون جامع داروسازی شرکت میکنند، خاطرنشان کرد: در صورت عدم قبولی، دانشجویان تا سه نوبت دیگر فرصت شرکت در آزمون دارند. چنانچه فرد پس از سه بار موفق به کسب نمره قبولی نشود، در صورت داشتن عذر موجه و طرح موضوع در کمیسیون مربوطه، امکان بررسی مجدد و صدور مجوز شرکت در آزمون وجود دارد. البته این موضوع منوط به داشتن سنوات تحصیلی مجاز است و معمولاً بیشتر دانشجویان تا نوبت سوم موفق به گذراندن این آزمون میشوند.
دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی همچنین از پیشبینی فرصت جایگزین برای دانشآموختگان داروسازی خارج از کشور خبر داد و گفت: افرادی که تحصیلات خود را در خارج از ایران به پایان رسانده و مدرک دریافت کردهاند، برای ارزشیابی مدرک خود ملزم به شرکت در آزمون ارزشیابی هستند که سالانه دو بار برگزار میشود. دومین آزمون ارزشیابی امسال در تاریخ ۲۵ دیماه برگزار شد.
وی ادامه داد: با توجه به همزمانی این آزمون با برخی شرایط خاص اجتماعی و محدودیتهای ایجادشده، تعدادی از داوطلبان امکان حضور در تهران برای شرکت در آزمون را نداشتند و برخی دیگر نیز که در آزمون مذکور شرکت کردند، احتمالاً از آمادگی لازم برخوردار نبودند. در پی این شرایط مقرر شد فرصتی جایگزین برای این گروه ـ شامل همه شرکتکنندگان در آزمون ارزشیابی دانشآموختگان داروسازی خارج از کشور در تاریخ ۲۵ دیماه ۱۴۰۴، اعم از افرادی که در آزمون شرکت کردهاند یا از آن جاماندهاند- فراهم شود.
دکتر اصغری تصریح کرد: این افراد میتوانند در آزمون جامع داروسازی ۱۴ اسفندماه جاری که بهصورت همزمان در سراسر کشور برگزار میشود شرکت کنند و در صورت کسب نمره قبولی، نتیجه این آزمون بهعنوان قبولی آزمون ارزشیابی آنان محسوب خواهد شد و فرآیند ارزشیابی مدرک ادامه مییابد.
وی با اشاره به تفاوت محل برگزاری این دو آزمون افزود: آزمون ارزشیابی دانشآموختگان خارج از کشور رشته داروسازی صرفاً در تهران برگزار میشود، در حالی که آزمون جامع داروسازی در تمامی دانشکدههای داروسازی کشور بهصورت همزمان برگزار خواهد شد. این موضوع امکان انتخاب محل آزمون در شهرهای مختلف را برای داوطلبان فراهم کرده و فشار ناشی از تمرکز جغرافیایی را کاهش میدهد.
دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی در پایان تأکید کرد: دانشآموختگان داروسازی خارج از کشور که متقاضی شرکت در «آزمون جامع داروسازی» هستند، میتوانند از طریق سامانههای «موحد» و مرکز سنجش آموزش پزشکی ثبتنام خود را انجام دهند. این تصمیم با هدف حمایت از داوطلبان، جلوگیری از تضییع حقوق آنان و تسهیل روند ارزشیابی مدارک تحصیلی اتخاذ شده است.
