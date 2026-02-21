صمیمی: شیر رایگان در مدارس ابتدایی آذربایجان غربی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صمیمی صبح شنبه در آیین امضای قرارداد تأمین و توزیع شیر رایگان مدارس دوره ابتدایی آذربایجان‌غربی افزود:بر اساس این قرارداد، تامین و توزیع شیر پاکتی ۲۰۰برای دانش‌آموزان مدارس ابتدایی استان، دو روز در هفته انجام خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت ارتقای سلامت جسمی دانش‌آموزان، اظهار کرد: اجرای طرح توزیع شیر رایگان در مدارس، گامی موثر در راستای بهبود تغذیه دانش‌آموزان و ترویج فرهنگ مصرف لبنیات در بین نسل آینده است.

صمیمی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، شیرهای توزیعی در بسته‌بندی ۲۰۰ سی‌سی بوده و تمامی مراحل تامین، نگهداری و توزیع آن مطابق با استانداردهای بهداشتی انجام می‌شود.

طرح توزیع شیر رایگان در مدارس دولتی ابتدایی آذربایجان‌غربی در راستای سیاست‌ های حمایتی دولت در حوزه سلامت و تغذیه دانش‌آموزان اجرا می‌شود و پیش‌بینی می‌شود با اجرای منظم آن، شاخص‌های سلامت دانش‌آموزان بهبود یابد.