  استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹

بازگشت ۶۰ زندانی غیرعمد به کانون گرم خانواده در آذربایجان‌شرقی

تبریز- رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از آزادی ۶۰ زندانی غیرعمد در استان به کمک خیران و ستاد دیه خبر داد و گفت: از ابتدای سالجاری ۵۰۶ زندانی غیرعمد آزاد شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه در مراسمی با حضور موسی خلیل‌الهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، دادستان مرکز استان، مدیرکل زندان‌ها، مدیر ستاد دیه و جمعی از مسئولان استانی و خیران ۶۰ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد آزاد و به کانون گرم خانواده خود بازگشتند.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی در این مراسم ضمن تجلیل از تلاش‌های خیران و ستاد دیه، مجموع بدهی این تعداد را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برای آزادی این گروه هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به صورت ویژه و بلاعوض پرداخت شده است.

موسی خلیل‌الهی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون و با احتساب آزادی‌های امروز ۵۰۶ نفر از زندان‌های استان آزاد شده‌اند که با کمک خیران و ستاد دیه بیش از ۶۰ میلیارد تومان به صورت کمک ویژه پرداخت شده است.

وی توضیح داد: از این تعداد ۱۷ نفر زن و ۴۸۹ نفر مرد هستند. این اقدام، نمونه‌ای از همدلی و همکاری میان دستگاه قضائی و خیران برای بازگرداندن افراد به جامعه و حمایت از خانواده‌های آنان به شمار می‌رود.

