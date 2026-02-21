به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه در مراسمی با حضور موسی خلیل‌الهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، دادستان مرکز استان، مدیرکل زندان‌ها، مدیر ستاد دیه و جمعی از مسئولان استانی و خیران ۶۰ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد آزاد و به کانون گرم خانواده خود بازگشتند.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی در این مراسم ضمن تجلیل از تلاش‌های خیران و ستاد دیه، مجموع بدهی این تعداد را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برای آزادی این گروه هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به صورت ویژه و بلاعوض پرداخت شده است.

موسی خلیل‌الهی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون و با احتساب آزادی‌های امروز ۵۰۶ نفر از زندان‌های استان آزاد شده‌اند که با کمک خیران و ستاد دیه بیش از ۶۰ میلیارد تومان به صورت کمک ویژه پرداخت شده است.

وی توضیح داد: از این تعداد ۱۷ نفر زن و ۴۸۹ نفر مرد هستند. این اقدام، نمونه‌ای از همدلی و همکاری میان دستگاه قضائی و خیران برای بازگرداندن افراد به جامعه و حمایت از خانواده‌های آنان به شمار می‌رود.