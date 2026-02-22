تشکیل نزدیک به یک میلیون پرونده در دستگاه قضایی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی خلیلاللهی روز یکشنبه در آخرین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۴ با اشاره به حجم بالای ورودی پروندهها اظهار کرد: در طول ۹ ماهه امسال نزدیک به یک میلیون پرونده قضایی اعم از حقوقی و کیفری در دستگاه قضایی استان تشکیل شده است.
وی افزود: با توجه به تعداد همکاران قضایی و اداری دادگستری، طبیعی است روند رسیدگی متناسب با جمعیت شاغل با محدودیتهایی همراه باشد.
خلیلاللهی گفت: علیرغم این شرایط با تلاش شبانهروزی کارکنان دستگاه قضایی، میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در سطح قابل قبولی قرار دارد و مجموعه دادگستری با جدیت در مسیر تسریع و دقت در رسیدگیها گام بر میدارد.
احمد موقری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به مهمترین جرایم استان اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود خشونت، توهین، ضرب و جرح عمدی، تهدید و تخریب به ترتیب در رتبههای اول تا پنجم قرار دارند و خشونت از نظر میزان وقوع در جایگاه دوم جرایم استان است.
موقری همچنین از افزایش بیش از ۵۰ درصدی گزارشهای مرتبط با خشونتهای خانگی شامل کودکآزاری، سالمندآزاری و همسرآزاری خبر داد و افزود: این افزایش بیش از آنکه ناشی از رشد واقعی جرم باشد، نتیجه افزایش اعتماد عمومی به نهادهای حمایتی و گزارشدهی بیشتر شهروندان است هر چند عواملی مانند مشکلات اقتصادی، بیکاری، اعتیاد و ضعف در کنترل خشم در محیط خانواده نیز در این زمینه تاثیرگذار است.
موقری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد پنجره واحد زمین در استان تصریح کرد: وضعیت استان در این حوزه در مقایسه با میانگین کشوری مطلوب بوده و میزان پاسخدهی به استعلامها بیش از ۹۷ درصد است که نشاندهنده هماهنگی مناسب دستگاههای مرتبط است.
وی همچنین از اجرای شیوه جدید فرآیند فک پلاک خودرو از سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: بر اساس این دستورالعمل، مالک ابتدا با ارسال اظهارنامه رسمی از خریدار میخواهد برای تعویض پلاک به پلیس راهور مراجعه کند. در صورت عدم مراجعه مالک میتواند با حضور در پلیس راهور و پس از احراز هویت، مالکیت و انجام معامله، درخواست فک پلاک خود را ثبت کند. در ادامه پلیس از طریق تماس تلفنی به خریدار اخطار مراجعه میدهد و در صورت بیتوجهی و پایان مهلت مقرر علاوه بر توقیف سیستمی، توقیف فیزیکی خودرو نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
گفتنی است در این نشست دستگاههای حاضر با ارائه گزارش عملکرد خود بر ضرورت همافزایی، اطلاعرسانی هدفمند و اجرای برنامههای پیشگیرانه تاکید کردند.
