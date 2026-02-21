اصلاحات اقتصادی اخیر بزرگترین حمایت از تولیدکننده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای معاونان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، به تحلیل‌های نادرست ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: بسیاری از محافل پیش‌بینی می‌کردند کشور با قحطی مواجه شده و صف‌های طولانی تشکیل شود؛ اما با گذشت دو ماه از اجرای طرح بزرگ اقتصادی، حتی برای یک روز هم کمبود کالا نداشتیم.

وی با بیان این که دقیق‌ترین پیش‌بینی‌ها متعلق به بدنه کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی بود، افزود: در شرایطی که تقاضای سنگینی در بازار وجود داشت، اکنون با حفظ انضباط کاری شاهد رضایتمندی ملموس در دهک‌های پایین جامعه هستیم.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که اصلاحات اقتصادی اخیر، بزرگترین حمایت از تولیدکننده است، تصریح کرد: پس از این، کشاورز محصول خود را به قیمت عادلانه خواهد فروخت و دیگر خبری از سرکوب قیمتی یا قیمت‌های دستوری محدودکننده نخواهد بود.

وی با بیان این که برای اتصال فضای تولید ایران به بازارهای جهانی، راهی جز افزایش کیفیت وجود ندارد، ادامه داد: عرصه آینده، عرصه رقابت است. بخش‌های تحقیقات، آموزش و ترویج باید با تمام توان وارد میدان شوند، چراکه تولیدکننده تنها با ارتقای بهره‌وری می‌تواند در این فضای جدید سودآوری داشته باشد.

نوری‌قزلجه در ادامه سخنان خود شفافیت را شعار اصلی دولت چهاردهم دانست و تاکید کرد: ما هیچ اطلاعات محرمانه‌ای در زمینه تخصیص ارز، واردات و توزیع نهاده‌ها نداریم و در این راستا تمامی معاونت‌ها موظف هستند داده‌های خود را به گونه‌ای شفاف کنند که ابهامات ناظرین و نمایندگان مجلس پیش‌دستانه برطرف شود.

وی افزود: اعلام عمومی نحوه توزیع و امتیازات در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف، مانع از ایجاد گلایه‌ها و نامه‌نگاری‌های بیهوده می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تقارن ماه مبارک رمضان و عید نوروز، بر تداوم نظارت‌ها تاکید کرد و گفت: اگرچه نرخ مواد اولیه آزاد شده، اما ستاد تنظیم بازار کماکان اختیار نظارت را به ما داده است و نباید بازار را رها کرد.

وی همچنین در خصوص شایعات مربوط به کشتار دام مولد دستور داد: بخش بازرگانی و سازمان‌های استانی باید با حساسیت بالا کشتارگاه‌ها را رصد کنند. اگرچه قیمت دام زنده فعلاً مناسب است و انگیزه نگهداری وجود دارد، اما هرگونه خروج از حالت طبیعی در کشتار دام مولد باید فوراً گزارش و متوقف شود.

نوری‌قزلجه در پایان بر حمایت از مرغداران و حل سریع مسائل صادرات تخم‌مرغ تاکید کرد و از مدیران استانی خواست تا با توجیه استانداران، مانع از تصمیمات احساسی و مقطعی در قیمت‌گذاری محصولات پروتئینی شوند.