اعلام آرای انضباطی تخلفات لیگ دسته اول فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید کمیته انضباطی در خصوص تخلفات رخ داده در بازی های لیگ یک اعلام شد که به شرح زیر است:

* تیم پارس جنوبی به دلیل سوء رفتار تیمی در بازی با شناورسازی قشم مبلغ ۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی قابل اجرای قطعی شد.

* تیم نفت و گاز گچساران به دلیل نقض اصولی کلی و همچنین ورد عده ای از تماشاگران با وجود ممنوعیت از ورود به محل مسابقه با صنعت نفت آبادان ۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی قابل اجرای قطعی شد. همچنین نفت آبادان نیز به دلیل تاخیر در ورود به زمین مسابقه مبلغ ۵ میلیون تومان جریمه نقدی قابل اجرای قطعی شد.