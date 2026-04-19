برنامه مسابقات لیگ دسته اول فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته بیست و چهارم

پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵

* نود ارومیه- شناورسازی پی پشت قشم - ساعت ۱۶ – ورزشگاه شهید باکری ارومیه

* شهرداری نوشهر - فرد البرز- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهدا چالوس

* نیروی زمینی تهران- داماشیان گیلان- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه تختی تهران

* مس کرمان- مس شهر بابک- ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* بعثت کرمانشاه- نساجی مازندران - ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* پارس جنوبی جم – هوادار تهران - ساعت ۱۷– ورزشگاه تختی جم

* پالایش نفت بندرعباس - نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۷:۴۵ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* سایپا - مس سونگون- ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه پاس قوامین تهران

* صنعت نفت آبادان- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه تختی آبادان

هفته بیست و پنجم

پنجشنبه ۳۱ خرداد

* مس سونگون- پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۶ – ورزشگاه شهید قویدل تبریز

* داماشیان گیلان- بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهید عضدی رشت

* فرد البرز- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه انقلاب کرج

* هوادار تهران- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه پاس قوامین تهران

* نساجی مازندران- نود ارومیه- ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* مس شهر بابک- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه سردار سلیمانی شهربابک

* آریو اسلامشهر- مس کرمان- ساعت۱۷ – ورزشگاه شهدا اسلامشهر

* شناورسازی پی پشت قشم- نیروی زمینی تهران - ساعت ۱۸ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* نفت و گاز گچساران- سایپا تهران- ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه شهدای نفت گچساران

هفته بیست و ششم

چهارشنبه ۶ خرداد

* شهرداری نوشهر - پارس جنوبی جم- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهدا چالوس

* نیروی زمینی تهران- هوادار تهران - ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه تختی تهران

* نود ارومیه- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه شهید باکری ارومیه

* داماشیان گیلان- نفت و گاز گچساران- ساعت۱۷ – ورزشگاه شهید عضدی رشت

* بعثت کرمانشاه- شناورسازی پی پشت قشم - ساعت۱۷ – ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* مس کرمان- نساجی مازندران - ساعت۱۷ – ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* پالایش نفت بندرعباس - فرد البرز- ساعت ۱۸ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* سایپا - مس شهر بابک - ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه پاس قوامین تهران

* صنعت نفت آبادان - مس سونگون - ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه تختی آبادان

هفته بیست و هفتم

سه شنبه ۱۲ خرداد

* مس سونگون - نیروی زمینی تهران - ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهید قویدل تبریز

* نساجی مازندران - داماشیان گیلان - ساعت۱۷ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* فرد البرز- مس کرمان - ساعت۱۷ – ورزشگاه انقلاب کرج

* هوادار تهران- نود ارومیه - ساعت۱۷ – ورزشگاه پاس قوامین تهران

* مس شهر بابک- صنعت نفت آبادان- ساعت۱۷ – ورزشگاه سردار سلیمانی شهربابک

* آریو اسلامشهر- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه شهدا اسلامشهر

* شناورسازی پی پشت قشم- سایپا تهران- ساعت ۱۸ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* پارس جنوبی جم- پالایش نفت بندرعباس - ساعت ۱۸:۱۵ – ورزشگاه تختی جم

* نفت و گاز گچساران- بعثت کرمانشاه - ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه شهدای نفت گچساران

هفته بیست و هشتم

سه شنبه ۱۹ خرداد

* نود ارومیه- فرد البرز- ساعت۱۷ – ورزشگاه شهید باکری ارومیه

* داماشیان گیلان- مس شهر بابک- ساعت۱۷ – ورزشگاه شهید عضدی رشت

* نساجی مازندران- شناورسازی پی پشت قشم- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* نیروی زمینی تهران- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه تختی تهران

* بعثت کرمانشاه- مس سونگون - ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* مس کرمان- نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۸– ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* پالایش نفت بندرعباس - شهرداری نوشهر - ساعت ۱۸– ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* سایپا- هوادار تهران- ساعت ۱۸:۱۵ – ورزشگاه پاس قوامین تهران

* صنعت نفت آبادان- پارس جنوبی جم - ساعت ۱۸:۱۵ – ورزشگاه تختی آبادان