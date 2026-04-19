برنامه مسابقات لیگ دسته اول فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، برنامه مسابقات به شرح زیر است:
هفته بیست و چهارم
پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵
* نود ارومیه- شناورسازی پی پشت قشم - ساعت ۱۶ – ورزشگاه شهید باکری ارومیه
* شهرداری نوشهر - فرد البرز- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهدا چالوس
* نیروی زمینی تهران- داماشیان گیلان- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه تختی تهران
* مس کرمان- مس شهر بابک- ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* بعثت کرمانشاه- نساجی مازندران - ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه آزادی کرمانشاه
* پارس جنوبی جم – هوادار تهران - ساعت ۱۷– ورزشگاه تختی جم
* پالایش نفت بندرعباس - نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۷:۴۵ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* سایپا - مس سونگون- ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه پاس قوامین تهران
* صنعت نفت آبادان- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه تختی آبادان
هفته بیست و پنجم
پنجشنبه ۳۱ خرداد
* مس سونگون- پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۶ – ورزشگاه شهید قویدل تبریز
* داماشیان گیلان- بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهید عضدی رشت
* فرد البرز- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه انقلاب کرج
* هوادار تهران- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه پاس قوامین تهران
* نساجی مازندران- نود ارومیه- ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* مس شهر بابک- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه سردار سلیمانی شهربابک
* آریو اسلامشهر- مس کرمان- ساعت۱۷ – ورزشگاه شهدا اسلامشهر
* شناورسازی پی پشت قشم- نیروی زمینی تهران - ساعت ۱۸ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* نفت و گاز گچساران- سایپا تهران- ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه شهدای نفت گچساران
هفته بیست و ششم
چهارشنبه ۶ خرداد
* شهرداری نوشهر - پارس جنوبی جم- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهدا چالوس
* نیروی زمینی تهران- هوادار تهران - ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه تختی تهران
* نود ارومیه- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه شهید باکری ارومیه
* داماشیان گیلان- نفت و گاز گچساران- ساعت۱۷ – ورزشگاه شهید عضدی رشت
* بعثت کرمانشاه- شناورسازی پی پشت قشم - ساعت۱۷ – ورزشگاه آزادی کرمانشاه
* مس کرمان- نساجی مازندران - ساعت۱۷ – ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* پالایش نفت بندرعباس - فرد البرز- ساعت ۱۸ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* سایپا - مس شهر بابک - ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه پاس قوامین تهران
* صنعت نفت آبادان - مس سونگون - ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه تختی آبادان
هفته بیست و هفتم
سه شنبه ۱۲ خرداد
* مس سونگون - نیروی زمینی تهران - ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهید قویدل تبریز
* نساجی مازندران - داماشیان گیلان - ساعت۱۷ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* فرد البرز- مس کرمان - ساعت۱۷ – ورزشگاه انقلاب کرج
* هوادار تهران- نود ارومیه - ساعت۱۷ – ورزشگاه پاس قوامین تهران
* مس شهر بابک- صنعت نفت آبادان- ساعت۱۷ – ورزشگاه سردار سلیمانی شهربابک
* آریو اسلامشهر- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه شهدا اسلامشهر
* شناورسازی پی پشت قشم- سایپا تهران- ساعت ۱۸ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* پارس جنوبی جم- پالایش نفت بندرعباس - ساعت ۱۸:۱۵ – ورزشگاه تختی جم
* نفت و گاز گچساران- بعثت کرمانشاه - ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه شهدای نفت گچساران
هفته بیست و هشتم
سه شنبه ۱۹ خرداد
* نود ارومیه- فرد البرز- ساعت۱۷ – ورزشگاه شهید باکری ارومیه
* داماشیان گیلان- مس شهر بابک- ساعت۱۷ – ورزشگاه شهید عضدی رشت
* نساجی مازندران- شناورسازی پی پشت قشم- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* نیروی زمینی تهران- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه تختی تهران
* بعثت کرمانشاه- مس سونگون - ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه آزادی کرمانشاه
* مس کرمان- نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۸– ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* پالایش نفت بندرعباس - شهرداری نوشهر - ساعت ۱۸– ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* سایپا- هوادار تهران- ساعت ۱۸:۱۵ – ورزشگاه پاس قوامین تهران
* صنعت نفت آبادان- پارس جنوبی جم - ساعت ۱۸:۱۵ – ورزشگاه تختی آبادان
