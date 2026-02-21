کرمی: ۹۱ درصد داوطلبان شوراهای اسلامشهر تأیید صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کرمی،شامگاه شنبه، در تشریح روند بررسی صلاحیت داوطلبان اسلامشهر اظهار داشت: تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای مستندات، مدارک و شواهد موجود انجام شده تا زمینه شکل‌گیری فضایی رقابتی، سالم و با نشاط در شهرستان فراهم شود.

وی افزود: رویکرد هیأت نظارت حرکت در چارچوب قانون و صیانت از مرّ قانون بوده و در همین راستا تلاش شده است ضمن رعایت دقیق ضوابط قانونی، بستر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش رو فراهم شود.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات اسلامشهر با اشاره به اهمیت ایجاد فضای انتخاباتی پرشور در شهرهای اسلامشهر، چهاردانگه و احمدآباد، عنوان کرد: هدف نهایی، شکل‌گیری رقابتی مؤثر میان نامزدهاست تا در نهایت به انتخاب مدیریتی کارآمد برای ارتقای رفاه عمومی، آرامش اجتماعی و بهبود سیمای شهری منجر شود.

کرمی همچنین تصریح کرد: تمامی تصمیمات اتخاذشده در هیأت نظارت به صورت اجماعی و با اتفاق آرا بوده و موضوعات مختلف پس از بحث و بررسی دقیق اعضا به جمع‌بندی نهایی رسیده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این دوره حدود ۹۱ درصد داوطلبان تأیید صلاحیت شده‌اند که این میزان در مقایسه با ادوار گذشته، رقمی قابل توجه و بیانگر گستره حضور نامزدها در عرصه رقابت انتخاباتی است.