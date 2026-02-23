۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۵۴

زندگی با آیه ها؛ مسابقه «روز پنجم» ماه مبارک رمضان

زاهدان - همزمان با پنجمین روز از ماه مبارک رمضان، پویش ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان سیستان و بلوچستان با مسابقه پیامکی و پرسش سوال روز پنجم ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز از این پویش قرآنی، شرکت‌کنندگان می‌توانند با پاسخ به یک سوال ساده از آیه ۱۳۹ سوره نساء ، شانس خود را برای برنده شدن جایزه یک میلیون تومانی امتحان کنند.

سوال روز پنجم مسابقه زندگی با آیه ها:

مفهوم آیه ۱۳۹ سوره نساء ( أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱- آمادگی کامل در برابر دشمن؛
۲- قرآن چراغ زندگی؛
۳- تمام عزت نزد خداست؛
۴- جواب دادن بدی با خوبی.

جهت شرکت در این مسابقه، عدد مربوط به گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۷۷ ارسال کنید

به ۱۰ نفر از کسانی که پاسخ درست را بدهند، جایزه نقدی یک میلیون تومانی تعلق می گیرد.

برندگان روز پنجم مسابقه زندگی با آیه ها:

۱. امیرحافظ حسین زهی از سیب و سوران؛
۲. پری سه بخش از سیب و سوران؛
۳. محمد ابراهیمی فر از زاهدان؛
۴. محمدپارسا نوری از زاهدان؛
۵.محمدمهدی برزگر از زاهدان؛
۶. سعید بلوچی از نیکشهر؛
۷. مطهره نوری از زابل؛
۸. سمیه شهابی از ایرانشهر؛
۹. زینب ملک رئیسی از زابل؛
۱۰. ابراهیم نوشیروانی از زهک.

