محدودیت ساتنای ۶ بانک ناتراز لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی پس از یک هفته اعمال محدودیت بر سامانه ساتنا برای ۶ بانک ناتراز، در چرخشی محسوس در سیاست انضباطی خود، این محدودیت‌ها را برداشته است.

بر اساس این گزارش، شامگاه یکشنبه ۲۶ بهمن ماه بود که بانک مرکزی در اقدامی تنبیهی، دسترسی ۶ بانک دارای اضافه‌برداشت از منابع خود را به سامانه ساتنا محدود کرد. این اقدام که به مثابه بستن شریان اصلی جابه‌جایی‌های کلان بانکی تلقی می‌شد، با هدف بازگرداندن انضباط پولی و جراحی نظام بانکی صورت گرفته بود.

حالا خبرنگار مهر مطلع شده است که این ۶ بانک با ارائه تعهد رسمی به بانک مرکزی، توانسته‌اند بار دیگر دسترسی کامل خود به این سامانه را بازیابند. بر اساس تعهدات ارائه‌شده، این بانک‌ها متعهد شده‌اند از ادامه اضافه‌برداشت خودداری کرده و در بازه زمانی مشخص، نسبت به تسویه بدهی‌های خود اقدام کنند.

بانک مرکزی نیز پس از بررسی برنامه تسویه این بانک‌ها، محدودیت ساتنا را لغو کرده است. این تصمیم در ادامه رویکرد سخت‌گیرانه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و مهار فشارهای تورمی ارزیابی می‌شود، اما سؤال اصلی آن است که آیا این بانک‌ها می‌توانند بدون بازگشت به اضافه‌برداشت، از فرصت ایجادشده استفاده کرده و تعهدات خود را عملی کنند؟