اعلام آرای جدید کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان منتشر شد که به شرح زیر است:

* در پی شکایت مصطفی علیخانی از باشگاه نود ارومیه، این باشگاه به پرداخت ۲ میلیارد و ۸۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۸۰ میلیون و ۲۷۲ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۱۶۵ میلیون ریال قرار رد صاد کرد.

* با توجه به محمدرضا شهریاری از باشگاه نفت و گاز گچساران، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۶۰ میلیون و ۴۶۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت ایوب ذوالفقاری از باشگاه مس سونگون ورزقان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۵۰ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.