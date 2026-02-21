صعود تراکتور آبروی فوتبال ایران بود/ تیم به آرامش مدیریتی نیازمند است

سیدمحسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صعود تیم فوتبال تراکتور تبریز به مرحله حذفی لیگ نخبگان آسیا در روزهای پر تلاطم این تیم همچون جدایی اعضای کادزفنی و در راس انها عدم حضور دراگان اسکوچیچ در ادامه راه گفت: قطعاً کل فوتبال ایران از صعود تراکتور به دور حذفی خوشحال است. آن‌ها در حالی آبروداری کردند که باید بپذیریم مشکلات زیادی در فوتبال خودمان از زمین‌های بازی گرفته تا مسائل مضاعف دیگر داریم. تراکتور توانست در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا به پیروزی‌های مهمی برسد که نقش آقای اسکوچیچ را نباید اصلا نادیده گرفت. او کارنامه درخشانی در این مدت داشت.

وی با اشاره به برخی چالش‌های مدیریتی باشگاه افزود: بخش دیگری که مورد نقد است و باید برایش فکر اساسی شود، وضعیت مدیریت تیم است. تراکتور باید هرچه زودتر مدیرعامل اجرایی خودش را تعیین کند تا مسائلی مانند نرفتن به زمین مسابقه در جام حذفی یا از دست رفتن تعدادی از مربیان خارجی تکرار نشود. به نظرم تیم به آرامش بیشتری نیاز دارد و این بردها واقعاً به روحیه بازیکنان کمک می‌کند.

مدافع پیشین سرخپوشان تبریزی درباره کادر فنی جدید و شرایط فنی تیم نیز گفت: برای آقای ربیعی آرزوی موفقیت دارم. تراکتور لیستی پر از بازیکنان مهم و باتجربه دارد و می‌تواند در بازی‌های پیش رو کارهای بزرگی انجام دهد.

حسینی همچنین نقش هواداران را کلیدی دانست و تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین نکات برای تیم‌های پرطرفدار، حضور هواداران در ورزشگاه است. تراکتور هم از این قاعده مستثنی نیست و امیدوارم تماشاگرانش هرچه زودتر بتوانند در ورزشگاه حاضر شوند و از تیم‌شان حمایت کنند.

او در پایان با اشاره به سختی‌های فصل جاری خاطرنشان کرد: فصل بسیار سختی را پشت سر می‌گذاریم که طبیعی است روی عملکرد بازیکنان هم تأثیر بگذارد، اما امیدوارم تراکتور با پتانسیل و جایگاهی که در بالای جدول لیگ برتر دارد، بار دیگر به عنوان قهرمانی برسد.