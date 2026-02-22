نرخ کاهش شنوایی و وزوز گوش در بین نوازندگان بیش از دو برابر شده است

به گزارش خبرنگار مه به نقل از هلث دی نیوز، محققان اخیراً گزارش داده‌اند که از هر ۵ نوازنده، بیش از ۲ نفر از وزوز گوش رنج می‌برند و یک چهارم آنها دچار کم‌شنوایی هستند.

دکتر «شان نگوین»، محقق ارشد و استاد گوش و حلق و بینی در دانشگاه پزشکی کارولینای جنوبی، در یک بیانیه‌ی خبری گفت: «بسیاری از نوازندگان، چه در یک سالن سمفونی و چه در یک کلوپ کوچک، با وزوز گوش، حساسیت به صدا یا کم‌شنوایی زندگی می‌کنند.»

برای این بررسی، محققان داده‌های ۶۷ مطالعه‌ی قبلی شامل بیش از ۲۸۰۰۰ نوازنده را جمع‌آوری کردند.

این مطالعه نشان داد که تقریباً ۴۳٪ از نوازندگان وزوز گوش یا زنگ زدن گوش را گزارش می‌کنند، در حالی که این رقم در جمعیت عمومی فقط ۱۳٪ است.

به همین ترتیب، کم‌شنوایی تقریباً ۲۶٪ از نوازندگان را در مقابل ۱۲٪ از غیر نوازندگان تحت تأثیر قرار می‌دهد و بیش‌شنوایی- افزایش حساسیت به صداهای روزمره- ۳۷٪ از نوازندگان را در مقایسه با ۱۵٪ از سایر افراد تحت تأثیر قرار می‌دهد.

همچنین این مطالعه نشان داد که هیچ تفاوت معناداری در مشکلات شنوایی بین نوازندگان کلاسیک یا هنرمندان پاپ/راک وجود ندارد.

محققان گمان می‌کنند که این اعداد ممکن است حتی بیشتر باشند، زیرا این مطالعات شامل نوازندگان آماتور یا پاره وقت نبوده است.

برای مثال، محققان گفتند که حدود ۶۳٪ از موارد کم‌شنوایی در بین نوازندگان بر اساس گزارش‌های شخصی بوده است. تنها ۳۷٪ از آنها از طریق آزمایش، کم‌شنوایی خود را تأیید کرده‌اند.

محققان گفتند از آنجایی که افراد اغلب متوجه نمی‌شوند که دچار کم‌شنوایی شده‌اند، احتمالاً موارد بیشتری از آنچه این مطالعات نشان داده‌اند، وجود دارد.

محققان گفتند که نتایج نشان می‌دهد که نوازندگان ممکن است نیاز به آزمایش شنوایی بیشتری داشته باشند، زیرا مشکلات شنوایی یک خطر شغلی برای آنهاست.

نگوین گفت: «آنچه اکنون واقعاً به آن نیاز داریم، پروفایل ریسک شخصی‌تر و متناسب‌تر با نوازنده است تا بتوانیم توصیه‌های عملی و متناسبی ارائه دهیم که به هنرمندان کمک کند بدون فدا کردن موسیقی مورد علاقه خود، از شنوایی خود محافظت کنند.»