استفاده مکرر از هدفون منجر به بروز جرم گوش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین برادران فر با بیان اینکه سر و صدای بلند از هر نوع، روی گوش تاثیر گذار است، افزود: در قاعده حلزونی شنوایی گوش، فرکانسهای بالای 4000 و 8000 و در راس حلزونی شنوایی، فرکانسهای پایین‌تر قابل شنیدن است.

وی ادامه داد: فرکانس شنوایی فرکانسهای 500 ، 1000 و 2000 است و فرکانس 250 ،4000 و 8000 چندان در مجاورات شنوایی معمولی تاثیری ندارد. ولی فردی که در فرکانس بالا کاهش شنوایی پیدا می‌کند، معمولا صدای زیر را خوب نمی‌شنود و در محیط شلوغ، شنوایی او مناسب نبوده و در محیط آرام، خیلی قابل مشخص شدن نیست.

برادران فر در ادامه گفت: افراد نباید به صداهای بسیار بلند گوش دهند. در محیط‌هایی که صدا بالاتر از 80 دسی بل است، مثل کارخانجات و مکانی که موسیقی بلند است از گوشی محافظت کننده استفاده شود چرا که در غیر این صورت در طولانی مدت، عصب شنوایی ضعیف ‌شده و ضعیف شدن عصب شنوایی درمان دارویی و جراحی ندارد و فرد فقط می‌تواند از سمعک استفاده کند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از عواملی که باعث کاهش شنوایی می‌شود، صدای ناشی از انفجارات است که به علت صدای ناگهانی باعث کاهش سریع‌تر شنوایی می‌شود همچنین علاوه بر کاهش شنوایی حسی و عصبی، مشکلات دیگری مثل وزوز گوش را در پی داشته که در این موارد پیشگیری مهمتر از درمان است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد یادآور شد: افرادی که از هدفون MP 3 palyer استفاده می‌کنند باید موسیقی را با صدای آهسته گوش دهند، زیرا صدای بلند علاوه بر سردردی که ایجاد می‌کند در دراز مدت باعث کاهش شنوایی حسی و عصبی می‌شود.

برادران فر در پایان ‌توصیه کرد: فرکانس صدا باید کمتر از 50 دسی بل باشد و حتی‌الامکان در محیط‌های پر سر و صدا و همهمه از گوشی محافظت کننده استفاده شود.