امروز شرایط جوی در همدان پایدار است

محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان استان طی امروز و فردا عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و شرایط جوی نسبتاً پایداری حاکم است.

وی افزود: روز دوشنبه در اغلب نقاط استان وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین با فعالیت سامانه بارشی از ساعاتی از بعدازظهر سه‌شنبه تا صبح چهارشنبه، انتظار بارش باران در بیشتر نقاط استان وجود دارد که احتمال بارش در نیمه شمالی استان بیشتر است.

کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی استان همدان درباره وضعیت دما نیز گفت: تا روز دوشنبه تغییر محسوس دمایی نخواهیم داشت، اما از سه‌شنبه به بعد کاهش دو تا سه درجه‌ای دماهای کمینه در اکثر نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: روز گذشته بیشینه دما در شهرهای نهاوند، بهار، اسدآباد و ملایر به ۲۰ درجه سانتی‌گراد رسید و صبح امروز کمینه دما از بهار با منفی چهار درجه سانتی‌گراد گزارش شد.

باقری شکیب افزود: دمای هوای همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۹ و منفی دو درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.