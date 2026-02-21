ایران حمله رژیم صهیونیستی به لبنان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، حملات دیروز و دیشب رژیم صهیونیستی به لبنان، از جمله منطقه بقاع و اردوگاه فلسطینی نشین عینالحلوه در صیدا که منجر به شهید و مجروح شدن بیش از ۴۰ شهروند لبنانی و فلسطینی شد را به شدت محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به ادامه نقضهای فاحش حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان و توافق آتشبس نوامبر ۲۰۲۴، مسئولیت مستقیم ضامنان آتش بش، آمریکا و فرانسه، را در جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد و بر ضرورت اقدام فوری سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان برای ایفای مسئولیتهای قانونی خود جهت توقف تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی تاکید نمود.
