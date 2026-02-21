۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

ایران حمله رژیم صهیونیستی به لبنان را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه، جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به لبنان را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، حملات دیروز و دیشب رژیم صهیونیستی به لبنان، از جمله منطقه بقاع و اردوگاه فلسطینی‌ نشین عین‌الحلوه در صیدا که منجر به شهید و مجروح شدن بیش از ۴۰ شهروند لبنانی و فلسطینی شد را به شدت محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به ادامه نقض‌های فاحش حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان و توافق آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴، مسئولیت مستقیم ضامنان آتش بش، آمریکا و فرانسه، را در جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد و بر ضرورت اقدام فوری سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان برای ایفای مسئولیت‌های قانونی خود جهت توقف تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی تاکید نمود.

کد خبر 6755311
نفیسه عبدالهی

