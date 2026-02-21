مرتضی غلامرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پایان مهلت قانونی ثبتنام داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستایی شهرستان خوروبیابانک، در مجموع ۱۱۶ نفر برای ۵۰ کرسی شوراها نامنویسی کردند.
وی با اشاره به ترکیب جنسیتی داوطلبان اظهار کرد: از مجموع ثبتنامکنندگان، ۸۸ درصد را آقایان و ۱۲ درصد را بانوان تشکیل میدهند که بیانگر حضور هرچند محدود اما رو به رشد بانوان در عرصه مدیریت محلی است.
سرپرست بخشداری مرکزی خوروبیابانک افزود: بررسی ترکیب سنی داوطلبان نشان میدهد بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی ۴۰ تا ۴۵ سال است و در عین حال، ۵ درصد از داوطلبان بیش از ۷۰ سال سن دارند که این موضوع بیانگر تنوع نسلی و انتقال تجربه در مدیریت روستایی است.
وی با اشاره به وضعیت شغلی داوطلبان گفت: بر اساس اطلاعات ثبتشده، بیشترین داوطلبان از میان شاغلان مشاغل آزاد هستند که نشاندهنده پیوند مستقیم شوراها با بدنه فعال اقتصادی و اجتماعی روستاهاست.
غلامرضایی همچنین درباره سطح تحصیلات داوطلبان تصریح کرد: یک نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد، ۱۵ نفر کارشناسی، ۶ نفر فوقدیپلم، ۳۳ نفر دیپلم و ۶۱ نفر زیر دیپلم هستند که این ترکیب، تنوع آموزشی و تجربهمحوری شوراهای روستایی را بازتاب میدهد.
وی با تأکید بر اهمیت نقش شوراهای اسلامی روستایی خاطرنشان کرد: شوراها یکی از مهمترین بسترهای مشارکت مردمی در تصمیمسازیهای محلی هستند و حضور گسترده داوطلبان در این دوره، نشاندهنده اعتماد مردم به این نهاد و علاقهمندی آنان به نقشآفرینی در توسعه روستاهاست.
