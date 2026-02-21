۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

رشد ۱۰ درصدی ثبت‌نام در انتخابات هفتمین دوره شوراهای روستایی البرز

رشد ۱۰ درصدی ثبت‌نام در انتخابات هفتمین دوره شوراهای روستایی البرز

کرج- رئیس ستاد انتخابات استان البرز از افزایش ۱۰ درصدی ثبت‌نام داوطلبان در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله سیف، رئیس ستاد انتخابات استان البرز و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری با اعلام اینکه مجموعاً ۲۳۶۳ داوطلب در این دوره نام‌نویسی کرده‌اند، گفت: «در مقایسه با دوره ششم شوراهای اسلامی روستا، تعداد ثبت‌نام‌ها با رشد ۱۰ درصدی همراه بوده است.»

وی درباره ترکیب جنسیتی داوطلبان افزود: «۱۱ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان را بانوان تشکیل می‌دهند که این میزان نسبت به دوره گذشته یک درصد افزایش یافته است.»

رئیس ستاد انتخابات استان البرز همچنین اعلام کرد: ۱۶ درصد از داوطلبان دارای سابقه ایثارگری هستند و از مجموع ثبت‌نام‌ها، ۳۰ درصد به‌صورت حضوری و ۷۰ درصد به‌صورت غیرحضوری انجام شده است.

به گفته سیف، بیشترین فراوانی سنی داوطلبان مربوط به گروه ۴۰ تا ۴۵ سال با سهم ۱۷ درصد است و پس از آن گروه سنی ۵۰ تا ۵۵ سال نیز با ۱۷ درصد در جایگاه دوم قرار دارد.

وی درباره وضعیت شغلی داوطلبان توضیح داد: «مشاغل آزاد با ۳۶ درصد بیشترین سهم را در میان گروه‌های شغلی دارند و پس از آن، بازنشستگان با ۲۶ درصد در رتبه دوم قرار گرفته‌اند.»

سیف در پایان با اشاره به سوابق مدیریتی داوطلبان خاطرنشان کرد: «۲۵ درصد از داوطلبان دوره هفتم عضو شوراهای روستا در دوره ششم بوده‌اند و در مجموع، ۴۹ درصد از شرکت‌کنندگان این دوره دارای سابقه عضویت در شورای اسلامی روستا در ادوار گذشته هستند.»

کد خبر 6755336

