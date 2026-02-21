به گزارش خبرنگار مهر، قدرتالله سیف، رئیس ستاد انتخابات استان البرز و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری با اعلام اینکه مجموعاً ۲۳۶۳ داوطلب در این دوره نامنویسی کردهاند، گفت: «در مقایسه با دوره ششم شوراهای اسلامی روستا، تعداد ثبتنامها با رشد ۱۰ درصدی همراه بوده است.»
وی درباره ترکیب جنسیتی داوطلبان افزود: «۱۱ درصد از ثبتنامکنندگان را بانوان تشکیل میدهند که این میزان نسبت به دوره گذشته یک درصد افزایش یافته است.»
رئیس ستاد انتخابات استان البرز همچنین اعلام کرد: ۱۶ درصد از داوطلبان دارای سابقه ایثارگری هستند و از مجموع ثبتنامها، ۳۰ درصد بهصورت حضوری و ۷۰ درصد بهصورت غیرحضوری انجام شده است.
به گفته سیف، بیشترین فراوانی سنی داوطلبان مربوط به گروه ۴۰ تا ۴۵ سال با سهم ۱۷ درصد است و پس از آن گروه سنی ۵۰ تا ۵۵ سال نیز با ۱۷ درصد در جایگاه دوم قرار دارد.
وی درباره وضعیت شغلی داوطلبان توضیح داد: «مشاغل آزاد با ۳۶ درصد بیشترین سهم را در میان گروههای شغلی دارند و پس از آن، بازنشستگان با ۲۶ درصد در رتبه دوم قرار گرفتهاند.»
سیف در پایان با اشاره به سوابق مدیریتی داوطلبان خاطرنشان کرد: «۲۵ درصد از داوطلبان دوره هفتم عضو شوراهای روستا در دوره ششم بودهاند و در مجموع، ۴۹ درصد از شرکتکنندگان این دوره دارای سابقه عضویت در شورای اسلامی روستا در ادوار گذشته هستند.»
