به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله فلاحتی ظهر شنبه در نشست مدیریت آب کشاورزی استان گیلان با حضور جمعی از مسئولان شرکت آب منطقه‌ای، سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت بحران استانداری گیلان، مسئله حیاتی آب و ضرورت اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

آیت‌الله فلاحتی در این جلسه با تأکید بر اینکه آب بزرگ‌ترین ماده حیاتی انسان و اساس تمام پدیده‌های نظام هستی است گفت: انسان بی‌ارتباط با طبیعت نیست و همان‌گونه که جنگل‌ها نقش مهمی در کنترل آسیب‌های انسانی دارند، آب نیز اگر درست مدیریت شود می‌تواند منشأ حیات و توسعه باشد.

وی با بیان اینکه بحران آب از سال‌های ۹۱ به‌صورت تدریجی آغاز شده و از سال ۹۸ شدت یافته است، افزود: تغییرات اقلیمی، گازهای گلخانه‌ای و کاهش نزولات آسمانی کشور ما را در شرایط خشکی قرار داده و ضرورت مدیریت هوشمند منابع آب بیش از گذشته احساس می‌شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان بخش کشاورزی را عمده‌ترین مصرف‌کننده منابع آبی دانست و تصریح کرد: حدود ۷۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود در حالی‌که هنوز بسیاری از کشاورزان شیوه‌های سنتی، از جمله روش غرقابی در شالیزارها را کنار نگذاشته‌اند. ایشان تأکید کرد که کشاورز باید آموزش ببیند تا بداند چگونه از آب به شکل درست و مؤثر استفاده کند.

آیت‌الله فلاحتی ضمن اشاره به اهمیت بهره‌گیری از دانش فنی، روش‌های نوین مدیریت پایدار منابع، افزود: باید از تجربه‌های موفق جهانی، حتی در کشورهای غیرهمسو، استفاده کرد؛ زیرا هر طرح مفید برای مردم ارزشمند است.

وی همچنین به تجربه سوریه در دوران حافظ اسد اشاره کرد که با مدیریت دقیق آب توانست شاهد رشد تولیدات کشاورزی و صادرات محصولاتش باشد.

ایشان با تأکید بر آموزش و فرهنگ‌سازی در میان کشاورزان، گفت: جهاد کشاورزی و ادارات مربوط باید در کنار نظارت، نقش آموزشی خود را ایفا کنند؛ همان‌گونه که در گذشته مردم با همکاری جمعی برای مدیریت نهرها و تقسیم آب تلاش می‌کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت بیمه کشاورزی پرداخت و گفت: بسیاری از کشاورزان در برابر بحران‌ها و خسارات طبیعی بی‌پناه هستند. باید نظام بیمه‌ای کارآمدی ایجاد شود تا در برابر خسارت‌ها پاسخگو باشد و اعتماد کشاورز را جلب کند.

نماینده ولی فقیه در گیلان همچنین پیشنهاد کرد که احداث سدهای لاستیکی و طرح‌های کوچک آب‌گیر در نقاط شیب‌دار استان در دستور کار قرار گیرد تا از هدررفت آب‌های سطحی جلوگیری شود و منابع آبی حفظ گردد.

آیت‌الله فلاحتی ضمن تقدیر از تلاش دستگاه‌های اجرایی و مدیران حوزه آب و جهاد کشاورزی، خاطرنشان کرد: تداوم جلسات و تعامل میان نهادهای مرتبط، شرط موفقیت در عبور کشور از بحران آب است.

وی افزود: نباید تنها به مصرف‌کننده توجه کنیم بلکه تولید و ذخیره آب نیز نیازمند نگاه مهندسی، علمی و ایمانی است؛ چرا که آب نعمت بزرگ الهی است و باید با تدبیر و شکرگزاری آن را حفظ کرد.

در پایان جلسه، امام جمعه رشت از مدیران حاضر، کارشناسان و فعالان حوزه آب و کشاورزی استان برای تلاش‌های مستمرشان در مدیریت منابع و فرهنگ‌سازی مصرف بهینه تقدیر کرد و بر ادامه همکاری‌های مشترک تأکید نمود.