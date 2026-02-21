رقابت ۹۳۵ داوطلب برای ۴۳۲ کرسی شوراهای روستایی فومن

اسماعیل قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آمار نهایی ثبتنامکنندگان اظهار کرد: در مجموع ۹۳۵ نفر در دو بخش مرکزی و سردارجنگل ثبتنام خود را نهایی کردهاند که از این تعداد، ۸۶ نفر معادل ۹ درصد را بانوان و ۷۴۹ نفر معادل ۹۱ درصد را آقایان تشکیل میدهند.
وی با بیان اینکه ۷۰۹ نفر در بخش مرکزی و ۲۲۶ نفر در بخش سردارجنگل ثبتنام کردهاند، افزود: ۴۴۱ نفر معادل ۴۷ درصد بهصورت حضوری و ۴۹۴ نفر معادل ۵۳ درصد بهصورت غیرحضوری فرآیند ثبتنام را انجام دادهاند.
رئیس ستاد انتخابات شهرستان فومن درباره سابقه ایثارگری داوطلبان نیز گفت: ۱۲۰ نفر معادل ۱۳ درصد دارای سابقه ایثارگری و ۸۱۵ نفر معادل ۸۷ درصد فاقد این سابقه هستند.
قاسمی در تشریح وضعیت تحصیلی داوطلبان بیان کرد: ۶۳۷ نفر دارای مدرک زیر دیپلم، ۱۸۰ نفر دیپلم، ۳۷ نفر کاردانی، ۷۲ نفر کارشناسی، ۸ نفر کارشناسی ارشد و یک نفر دارای مدرک حوزوی هستند.
وی با اشاره به ترکیب شغلی ثبتنامکنندگان افزود: ۳۳ نفر بیکار، ۲ نفر نظامی، ۴۳۶ نفر شاغل آزاد، ۱۰۷ نفر بازنشسته، ۱۰ نفر فرهنگی، ۵۳ نفر کارمند، ۲ نفر وکیل، قاضی یا استاد دانشگاه، ۱۵۶ نفر در سایر مشاغل، ۷۵ نفر کشاورز، ۲۵ نفر کارگر و ۳۵ نفر خانهدار در این دوره ثبتنام کردهاند.
فرماندار فومن درباره شرایط سنی داوطلبان نیز اظهار کرد: ۱۸ نفر کمتر از ۳۰ سال، ۱۵۶ نفر در بازه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال، ۲۷۶ نفر ۴۰ تا ۵۰ سال، ۲۹۸ نفر ۵۰ تا ۶۰ سال، ۱۵۵ نفر ۶۰ تا ۷۰ سال، ۱۹ نفر ۷۰ تا ۷۵ سال و ۱۳ نفر بیش از ۷۵ سال سن دارند.
وی در ادامه با اشاره به مراحل بعدی فرآیند انتخابات خاطرنشان کرد: با پایان یافتن مهلت ثبتنام، بررسی صلاحیت داوطلبان در هیأتهای اجرایی بخشها آغاز شده و این روند طبق زمانبندی و چارچوبهای قانونی دنبال خواهد شد.
قاسمی در پایان گفت: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان فومن روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود و شوراهای روستاها بر اساس جمعیت، بهصورت سه یا پنج نفره تشکیل خواهند شد.
