به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی احدی به همراه رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی آستارا ظهر شنبه با حضور در منزل خانواده معظم شهید والامقام علیرضا ضاربیان با این خانواده معزز دیدار و گفتگو کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان آستارا در این دیدار صمیمانه که در فضایی معنوی و آکنده از یاد و خاطره شهدا برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصتی ارزشمند برای خودسازی، تزکیه نفس، تقویت ایمان و تجدید عهد با آرمانهای والای امام راحل (ره) و شهدا دانست و اظهار داشت: امنیت، آرامش و اقتدار امروز کشور مرهون خون پاک شهیدان و صبر و استقامت خانوادههای معظم آنان است و خدمتگزاران مردم در مجموعه انتظامی، خود را مدیون ایثارگریهای این عزیزان میدانند.
وی با اشاره به جایگاه رفیع فرهنگ ایثار و شهادت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: دیدار با خانوادههای شهدا نه تنها ادای دین به مقام شامخ آنان است، بلکه موجب تقویت روحیه خدمتگزاری، مسئولیتپذیری و انگیزه مضاعف در میان کارکنان انتظامی میشود.
وی افزود: خانوادههای شهدا سرمایههای معنوی این انقلاب هستند و تکریم آنان وظیفهای همگانی است.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان آستارا نیز با بیان فضائل ماه مبارک رمضان، بر ضرورت بهرهگیری معنوی از این ایام تأکید کرد و گفت: شهدا با اخلاص، ایمان و عمل صالح به بالاترین درجات معنوی دست یافتند و امروز بهترین راه بزرگداشت یاد آنان، حرکت در مسیر ولایت، پایبندی به ارزشهای اسلامی و خدمت صادقانه به مردم است.
در این دیدار، خانواده معظم شهید علیرضا ضاربیان نیز با بیان خاطراتی از آن شهید بزرگوار، بر ادامه راه شهدا و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
در پایان، به رسم یادبود با اهدای لوح سپاس و هدایایی از صبر، استقامت و همراهی خانواده معظم شهید علیرضا ضاربیان تجلیل به عمل آمد و بر تداوم این دیدارها در راستای تکریم خانوادههای معظم شهدا تأکید شد.
