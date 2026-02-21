۲ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۳۲

نجات معجزه‌آسا در بنه‌کوه؛ فرد مفقودی از مرگ حتمی گریخت

گرمسار- مدیرعامل جمعیت هلال احمر گرمسار از نجات یک فرد مفقودی در ارتفاعات بنه کوه خبر داد که به دلیل ارتفاع‌زدگی توان ادامه مسیر را از دست داده بود.

سعید مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از مفقودی فردی در ارتفاعات بنه کوه گرمسار خبر داد و اظهار داشت: به محض دریافت گزارش بلافاصله تیمی از امداد گران به محل حادثه اعزام شدند.

وی با تاکید بر اینکه امدادگران موفق به یافتن فرد مورد نظر شدند، ادامه داد: فرد مفقودی به دلیل ارتفاع زدگی از ادامه مسیر ناتوان شده بود که به مکان امن منتقل شد.

رئیس اداره هلال احمر گرمسار با اشاره به اینکه صعود به ارتفاعات بدون راهنما و همراه می تواند مخاطرات زیادی را داشته باشد، اضافه کرد: خوشبختانه این فرد در سلامت است اما همواره باید طبیعت گردها این نکات را مد نظر قرار دهند.

