به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی درباره آزمون استخدامی جمعیت هلال‌احمر و انتشار دفترچه آزمون استخدامی این جمعیت، به اطلاع شهروندان می‌رساند که هرگونه اخبار رسمی در خصوص برگزاری آزمون استخدامی هلال‌احمر، صرفاً از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این جمعیت به اطلاع عموم خواهد رسید.

از هموطنان و متقاضیان گرامی درخواست می‌شود جهت جلوگیری از بروز هرگونه ابهام یا سوءاستفاده احتمالی، اخبار و اطلاعات مرتبط را تنها از پایگاه و درگاه‌های رسمی این جمعیت پیگیری کنند.