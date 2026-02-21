  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۵۲

هلال‌احمر: شایعات آزمون استخدامی را باور نکنید

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای تأکید کرد که هرگونه اخبار رسمی درباره آزمون استخدامی این جمعیت تنها از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی آن قابل پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی درباره آزمون استخدامی جمعیت هلال‌احمر و انتشار دفترچه آزمون استخدامی این جمعیت، به اطلاع شهروندان می‌رساند که هرگونه اخبار رسمی در خصوص برگزاری آزمون استخدامی هلال‌احمر، صرفاً از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این جمعیت به اطلاع عموم خواهد رسید.

از هموطنان و متقاضیان گرامی درخواست می‌شود جهت جلوگیری از بروز هرگونه ابهام یا سوءاستفاده احتمالی، اخبار و اطلاعات مرتبط را تنها از پایگاه و درگاه‌های رسمی این جمعیت پیگیری کنند.

کد خبر 6755785

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مهرداد آقائی IR ۰۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      بنده که از ۹۵ داوطلب هلال احمر شبسترم اما هنوز استخدامی برگزار نشده نهایتا قراردادی!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها