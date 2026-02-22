روح الله سهرابی تهیه‌کننده فیلم «قایق سواری در تهران» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عنوان فیلم توضیح داد: نام فیلم برداشتی از عنوان کتاب محمدعلی سپانلو به نام «قایق سواری در تهران» است. او به شاعر تهران معروف است و در آثارش به ترسیم فضای تهران می‌پرداخت. انتخاب این عنوان توسط آقای صدرعاملی صورت گرفت و به نظر من عنوانی است که به تدریج جای خود را پیدا می‌کند به ویژه در نماهای هوایی از تهران، شاهد به هم پیوستگی خیابان‌ها هستیم که مانند رودخانه‌ای به یکدیگر متصل می‌شوند. جالب آنکه ترافیک نیز در این میان به عنوان عاملی برای رسیدن شخصیت‌ها به یکدیگر عمل می‌کند.

وی درباره فضای فانتزی فیلم بیان کرد: ذات اولیه فیلمنامه کاملا دارای جنبه‌های فانتزی است، اما این فانتزی در بستری کاملا واقع‌گرایانه و باورپذیر روایت می‌شود. تهران فیلم ما، تهران واقعی است و رفتارها، از ناسزاگویی گرفته تا گذشت و سایر کنش‌های روزمره، کاملاً منطبق بر واقعیت‌هایی است که روزانه بارها و بارها با آنها مواجه می‌شویم. امضای آقای صدرعاملی و زیبایی‌شناسی خاصی که در آثار پیشین خود داشته‌اند، در این فیلم نیز مشهود است. با این حال، در «قایق سواری در تهران» به شکلی ویژه‌تر و برجسته‌تر به مسئله تهران و نسبت ما با این شهر پرداخته شده است. فضاهایی مانند اداره پست، مزون، کوچه و خیابان و احوال مردم، همگی تصویری از تهران ارائه می‌دهند که آراسته و قابل احترام است و حس خوشایندی را به مخاطب منتقل می‌کند.

سهرابی در پاسخ به این پرسش که چقدر سعی کردند در ارائه تصویر تهران از شعارزدگی و القای مستقیم پیام‌های سفارش‌دهنده دوری کنند، گفت: تلاش ما بر این بود که فرهنگ و اتفاقات پیرامون را بدون شعارزدگی و حساسیت‌زایی به تصویر بکشیم. هر آنچه که در نسخه نهایی فیلم مشاهده می‌کنید، همان چیزی است که به شورای پروانه نمایش ارائه دادیم و هیچ گونه ممیزی یا حذفی در آن صورت نگرفته است. فیلم با همین مدت زمان و با همین محتوا به نمایش درآمده است.

وی درباره حضور پیمان قاسمخانی به عنوان بازیگر در این فیلم بیان کرد: آقای قاسمخانی در ابتدا به عنوان نویسنده حضور داشت و در ابتدا قرار نبود که بازیگر این فیلم باشد. حتی خودش نیز معتقد بود که شاید استفاده از بازیگر دیگری برای این نقش نتیجه بهتری داشته باشد اما پس از جلسات و گفتگوهای متعدد، او را متقاعد کردیم که شاید نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین فرد به این نقش، خودش باشد. خوشبختانه پس از این متقاعد شدن، به جمع بازیگران پیوست و به نظر من حضورش تأثیر قابل توجهی بر فیلم گذاشته است.

این تهیه‌کننده درباره ارتباط با نسل جوان (دهه هشتادی) توضیح داد: در ذهن نسل جوان ما آرمان‌شهری نسبت به خارج از ایران شکل گرفته است و «قایق‌سواری در تهران» این تصویر را می‌شکند. تقابل نسل قبل با نسل امروز و تعاملی که بین آنها شکل می‌گیرد، در شخصیت هدیه در فیلم به وضوح دیده می‌شود. شخصیت هدیه حتی یک کلمه یا یک لحظه رفتاری حسودانه یا خصمانه ندارد. او تمام تلاشش را می‌کند تا این ۲ نسل به یکدیگر برسند و در این مسیر به درستی رفتار می‌کند. در همین پروسه است که شخصیت مازیار به این درک می‌رسد که شاید مسیر درست، چیز دیگری است و او دارد راه را اشتباه می‌رود. به نظرم این اصلاح و ترمیم در دل قصه و در روند روایت، به درستی و با هوشمندی رخ می‌دهد.

سهرابی در پایان درباره اکران این فیلم تصریح کرد: برنامه ما برای اکران فیلم «قایق سواری در تهران»، اکران نوروزی است، مگر اینکه پیشنهاد دیگری مطرح شود. با توجه به مضمون فیلم که مناسب شب عید است، قطعا پخش در این بازه زمانی اهمیت ویژه‌ای دارد. من نسبت به اکران فیلم امیدوارم و معتقدم مخاطبان زیادی این فیلم را خواهند دید. مخاطبان با نماد جذاب و زیبای ایران، یعنی تهران که به مثابه ایران کوچک است، مواجه خواهند شد و با حال خوش از سالن سینما بیرون خواهند رفت.

در خلاصه داستان فیلم «قایق سواری در تهران» ساخته رسول صدرعاملی آمده است: «مازیار محقق، مرد میانسالی‌است که پس از ۲۵ سال از آمریکا به ایران برگشته تا با دختر جوانی که با او فاصله سنی زیادی دارد، ازدواج کند.»

پیمان قاسم‌خانی، علاوه بر نویسندگی فیلمنامه این اثر، بازی در نقش اصلی را بر عهده داشته و همچنین سحر دولتشاهی، امین حیایی، زهرا داودنژاد، محمد بحرانی، بنیتا افشاری، آرمیتا قبادی و کسری پرتوی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.