  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۷

محبان: تصادف در محور آشخانه-گرمه ۳ کشته و ۴ مصدوم برجا گذاشت

بجنورد- مدیرعامل هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: برخورد دو خودروی پراید و ساینا در محور آشخانه به گرمه منجر به جان‌باختن ۳ نفر و مصدومیت ۴ نفر شد.

ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح شنبه، گزارشی مبنی بر برخورد دو خودروی پراید و ساینا در کیلومتر ۷۷ محور آشخانه به گرمه، نرسیده به روستای مرغزار، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های امدادی هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی ادامه داد: نجاتگران پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، مصدومان این حادثه را با همکاری عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل کردند.

محبان تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه ۳ نفر جان خود را از دست دادند و پیکر جان‌باختگان پس از انجام عملیات رهاسازی با استفاده از ست تخصصی نجات، تحویل مراجع ذی‌ربط شد.

وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در رانندگی، خاطرنشان کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به شرایط جاده‌ای می‌تواند از وقوع چنین حوادث تلخی جلوگیری کند.

کد خبر 6755482

    • امیر IR ۰۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه (مثل اکثرتصادفات جاده ای ایران )علت اصلی فوت ومصدومیت دراین حادثه نیز بی کیفیتی ماشینهای ایرانی است که روز به روز بدتر هم میشه ،مسئولین ایرانخودرو وسایپا تو این دنیا که جواب هیچکس نمیدن ، ان شالله درآخرت ودرپیشگاه باریتعالی به سزای خودبرسن

