محبان: تصادف در محور آشخانه-گرمه ۳ کشته و ۴ مصدوم برجا گذاشت

ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح شنبه، گزارشی مبنی بر برخورد دو خودروی پراید و ساینا در کیلومتر ۷۷ محور آشخانه به گرمه، نرسیده به روستای مرغزار، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های امدادی هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی ادامه داد: نجاتگران پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، مصدومان این حادثه را با همکاری عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل کردند.

محبان تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه ۳ نفر جان خود را از دست دادند و پیکر جان‌باختگان پس از انجام عملیات رهاسازی با استفاده از ست تخصصی نجات، تحویل مراجع ذی‌ربط شد.

وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در رانندگی، خاطرنشان کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به شرایط جاده‌ای می‌تواند از وقوع چنین حوادث تلخی جلوگیری کند.