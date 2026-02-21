رجبعلی وهابی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مجموع ۲۳ نفر در حوزه شهری کیاکلا ثبتنام کرده بودند که پس از طی مراحل قانونی، یک نفر انصراف داد و صلاحیت دو نفر دیگر نیز از سوی هیأت نظارت تأیید نشد.
وی با بیان اینکه در نهایت ۲۰ داوطلب وارد رقابت انتخاباتی شدهاند، افزود: تمامی مراحل بررسی صلاحیتها مطابق قانون و در چارچوب زمانبندی تعیینشده انجام شده است.
فرماندار سیمرغ همچنین بر آمادگی کامل عوامل اجرایی شهرستان برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور تأکید کرد و گفت: تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب انتخابات فراهم شده است.
