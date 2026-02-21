۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱

۲۰ داوطلب در انتخابات شورای شهر کیاکلا رقابت می‌کنند

سیمرغ - فرماندار سیمرغ از نهایی شدن فهرست ۲۰ داوطلب برای حضور در هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر کیاکلا خبر داد و گفت: فرآیند بررسی صلاحیت‌ها طبق روال قانونی انجام شده است.

رجبعلی وهابی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مجموع ۲۳ نفر در حوزه شهری کیاکلا ثبت‌نام کرده بودند که پس از طی مراحل قانونی، یک نفر انصراف داد و صلاحیت دو نفر دیگر نیز از سوی هیأت نظارت تأیید نشد.

وی با بیان اینکه در نهایت ۲۰ داوطلب وارد رقابت انتخاباتی شده‌اند، افزود: تمامی مراحل بررسی صلاحیت‌ها مطابق قانون و در چارچوب زمان‌بندی تعیین‌شده انجام شده است.

فرماندار سیمرغ همچنین بر آمادگی کامل عوامل اجرایی شهرستان برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور تأکید کرد و گفت: تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب انتخابات فراهم شده است.

