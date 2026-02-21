۴۷۴۸ داوطلب در انتخابات شوراهای اسلامی روستا در زنجان ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید بهزاد شفیعی با اشاره به ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها اظهار کرد: ثبت‌نام داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاها در سراسر کشور به پایان رسیده است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری افزود: همزمان با پایان ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها، در مجموع ۴۷۴۸ داوطلب ثبت‌نام کردند که از این تعداد، ۶ درصد داوطلبان را بانوان و ۹۴ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

دبیر ستاد انتخابات استان گفت: از نظر تحصیلات، اکثر داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم هستند و ۱۰۳ نفر دارای مدرک کاردانی، ۳۱۸ نفر کارشناسی، ۷۸ نفر کارشناسی ارشد، ۳ نفر دکتری و ۲۳ نفر دارای مدرک حوزوی هستند.

شفیعی در خصوص میانگین سنی داوطلبان تصریح کرد: ۱۵۲ نفر زیر ۳۰ سال، ۱۲۰۵ نفر در گروه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال، ۱۶۰۸ نفر بین ۴۰ تا ۵۰ سال، ۱۱۲۰ نفر بین ۵۰ تا ۶۰ سال، ۵۱۱ نفر در رده سنی ۶۰ تا ۷۰ سال و ۱۵۲ نفر در رده سنی ۷۰ سال به بالا هستند.

وی افزود: هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار می‌شود.