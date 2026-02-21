مصدقی: بخشی از اغتشاشات به دلیل تاثیرات رسانه ای خارجی بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود مصدقی، فرمانده کل یگان‌های ویژه فراجا، در مراسم تکریم و معارفه فرمانده یگان ویژه غرب استان تهران که صبح شنبه در مسجدالنبی(ص) ستاد انتظامی غرب استان برگزار شد، بر نقش محوری پلیس در ایجاد نظم اجتماعی و تأمین امنیت عمومی تأکید کرد.

او با اشاره به ارتباط مستمر پلیس با اقشار مختلف جامعه گفت: عملکرد و رفتار مأموران همواره در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دارد و از همین رو کارکنان انتظامی باید با رعایت انضباط سازمانی و برخوردی شایسته، نماینده‌ای قابل اعتماد برای مردم باشند.

فرمانده یگان‌های ویژه فراجا همچنین نقش رسانه‌ها را در شکل‌دهی افکار عمومی مهم توصیف کرد و افزود: رسانه‌ها می‌توانند در امیدآفرینی، اقناع اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.

به گفته او، بخشی از اغتشاشات و حوادث گذشته نیز ناشی از کمبود آگاهی رسانه‌ای و تأثیرگذاری جریان‌های رسانه‌ای خارجی بوده است.

مصدقی در ادامه با بیان اینکه نیروهای انتظامی خود را «خدمتگزار و فدایی ملت» می‌دانند، اظهار داشت: این مجموعه در مناسبت‌ها و شرایط مختلف مأموریت‌های متنوعی را بر عهده دارد و به عنوان نهادی پویا و فعال، در کنار سایر بخش‌های کشور برای حفظ امنیت و آرامش جامعه فعالیت می‌کند.