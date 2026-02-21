۱۵۷ داوطلب خرمشهر تأیید شدند؛ حق اعتراض محفوظ است

شاهین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر از اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی این شهرستان خبر داد.

وی گفت: از میان ۱۸۳ داوطلبی که در شهرستان خرمشهر ثبت نام کرده بودند، صلاحیت ۱۵۷ نفر تأیید شده است، ۱۱ نفر موفق به کسب تأیید صلاحیت نشدند و ۱۵ نفر نیز در این مرحله انصراف داده‌اند.

فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر افزود: داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید نشده است، این امکان را دارند که در موعد قانونی تعیین شده، اعتراض خود را در فرمانداری ثبت کنند.

هاشمی توضیح داد: پرونده این افراد پس از ثبت اعتراض، مجدداً در هیأت نظارت استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.