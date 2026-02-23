به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت اظهار کرد: برابر گزارش واصله از کلانتری ۱۰۲ پاسداران و به دنبال شکایت خانمی مبنی بر فقدان همسر ۴۴ ساله‌اش، اعلام شد فرد مذکور در ساعت ۱۹:۳۰ در اواخر بهمن ماه امسال از محل کار خود با یک دستگاه خودروی ال۹۰ مشکی‌رنگ خارج شده و تاکنون مراجعتی نداشته است.

وی افزود: ساعاتی بعد، خودروی فرد مفقودی در حوالی خیابان عرفی شیرازی با شیشه‌های شکسته و به‌صورت رهاشده کشف شد. با توجه به حساسیت موضوع و احتمال بروز خطر جانی، پرونده جهت رسیدگی تخصصی به اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع و با کلاسه‌ای مشخص در سامانه ثبت شد.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت تصریح کرد: در ادامه، کارآگاهان با بررسی میدانی و بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف محل کشف خودرو، موفق به کشف لباس‌های آغشته به خون فرد مفقودی در نقطه‌ای فاقد پوشش دوربین شدند. همچنین مشخص شد دو دستگاه خودروی سواری سفیدرنگ، از جلو و عقب خودروی مفقودی را متوقف و ۶ نفر نقاب‌دار پس از ضرب‌وشتم، وی را ربوده‌اند.

وی افزود: با رصد گسترده دوربین‌های شهری و جاده‌ای، پلاک خودروهای مورد استفاده شناسایی شد که بررسی‌ها نشان داد پلاک‌ها جعلی بوده‌اند. تحقیقات بعدی و استعلام از مالکان اصلی خودروها، سرنخ تازه‌ای در اختیار کارآگاهان قرار داد که نهایتاً به شناسایی فردی ساکن یکی از شهرستان‌های غرب کشور منتهی شد.

سرهنگ نثاری گفت: با اخذ نیابت قضایی و اعزام تیم‌های عملیاتی، مشخص شد عامل اصلی این آدم‌ربایی، فردی بوده که به دلیل اختلافات مالی سنگین با خانواده مفقودی، اقدام به ربایش وی با هدف اخاذی ارزی کرده است.

وی افزود: در جریان عملیات‌های ضربتی و غافلگیرانه، ابتدا یکی از همدستان متهم اصلی که دارای سوابق کیفری بود دستگیر و در تحقیقات به محل نگهداری گروگان اعتراف کرد.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: بلافاصله تیم عملیاتی به محل اعلام‌شده در یکی از روستاهای اطراف اعزام و در عملیاتی هماهنگ، فرد ربوده‌شده در حالی‌که با زنجیر و قفل به چهارچوب اتاق بسته شده بود، آزاد شد. در این عملیات، یکی دیگر از متهمان حاضر در محل نیز دستگیر شد.

سرهنگ نثاری خاطرنشان کرد: در ادامه و در یک عملیات همزمان، متهم اصلی پرونده شناسایی و دستگیر شد. وی در بازجویی‌ها صراحتاً به طراحی و اجرای این آدم‌ربایی با هدف دریافت یک میلیون دلار اعتراف کرد.

وی در پایان گفت: با آزادی گروگان و دستگیری ۶ نفر از عوامل دخیل در این پرونده، رسیدگی به این پرونده در کمتر از ۷۲ ساعت با موفقیت به پایان رسید و متهمان برای سیر مراحل قانونی به دادسرای امور جنایی تهران معرفی شدند.