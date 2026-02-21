  1. سیاست
  2. مجلس
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در جلسه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

در جلسه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان، ابعاد مختلف لایحه بودجه ۱۴۰۵ مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان امروز (شنبه ۲ اسفندماه ۱۴۰۴) با حضور اعضای حقوقدان شورای نگهبان و همچنین غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵و جمعی از پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان تشکیل شد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه ابتدا رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ توضیحاتی درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و جزئیات آن ارائه کرد و در ادامه به سوالات اعضای حقوقدان شورای نگهبان و پژوهشگران حاضر در جلسه در این زمینه پاسخ داد.

گفتنی است، نظرات مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان پس از جمع‌بندی‌های کارشناسی در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد.

کد خبر 6755548
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها