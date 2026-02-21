بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در جلسه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان امروز (شنبه ۲ اسفندماه ۱۴۰۴) با حضور اعضای حقوقدان شورای نگهبان و همچنین غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵و جمعی از پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان تشکیل شد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه ابتدا رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ توضیحاتی درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و جزئیات آن ارائه کرد و در ادامه به سوالات اعضای حقوقدان شورای نگهبان و پژوهشگران حاضر در جلسه در این زمینه پاسخ داد.

گفتنی است، نظرات مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان پس از جمع‌بندی‌های کارشناسی در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد.