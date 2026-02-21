ساخت بیش از هزار مدرسه جدید در تهران؛ اجرای طرح توسعه فضاهای آموزشی

حسین سپهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چارچوب برنامه توسعه فضاهای آموزشی، ساخت یکهزار و ۱۶۱ مدرسه جدید در استان تهران در دستور کار قرار داشته و تلاش داریم با تکمیل این پروژهها در میان پنج استان برتر کشور از نظر سرانه آموزشی قرار گیریم.
وی گفت: طبق این برنامه، هدفگذاری انجامشده برای استان تهران احداث حدود یکهزار و ۱۶۱ مدرسه است که بخشی از آنها تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید. در همین راستا، عملیات اجرایی ساخت ۶۲۴ مدرسه شامل ۸ هزار و ۲۳۷ کلاس درس آغاز شده است.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، تاکنون حدود ۱۲۷ مدرسه تکمیل و آماده بهرهبرداری شده و سایر پروژهها نیز با پیشرفت فیزیکی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد در حال اجرا هستند. همچنین برنامهریزی شده باقیمانده طرحها در سال آینده وارد مراحل تکمیل و بهرهبرداری شود.
مسئولان امیدوارند با اجرای این طرح، بخشی از کمبود فضای آموزشی در مناطق پرجمعیت استان تهران جبران شده و شرایط تحصیل استانداردتری برای دانشآموزان فراهم شود.
