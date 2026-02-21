ساعت کاری ادارات مازندران در ماه رمضان شناور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی قاسمی طوسی از شناور شدن ساعت کاری ادارات این استان در ماه مبارک رمضان خبر داد و اعلام کرد: بر اساس ابلاغ جدید، فعالیت دستگاه‌های اجرایی در روزهای عادی این ماه بین ساعت ۸ تا ۹ صبح آغاز و بین ۱۴ تا ۱۵ پایان می‌یابد.

وی افزود: بر اساس این بخشنامه، در ایام پس از شب‌های قدر نیز با هدف فراهم شدن شرایط مناسب برای بهره‌مندی کارکنان از فضیلت‌های این شب‌ها، زمان شروع به کار ادارات ساعت ۱۰ صبح تعیین شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران تأکید کرد: این تصمیم در راستای ایجاد انعطاف در ساعات کاری و تسهیل شرایط کارکنان در ماه مبارک رمضان اتخاذ شده و تمامی دستگاه‌های اجرایی استان ملزم به اجرای آن هستند.